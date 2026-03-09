Macron mantiene una "acalorada" conversación con Netanyahu sobre Oriente Medio

París, 9 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la situación en Oriente Medio y el Líbano, anunció el Palacio del Elíseo; y que fue "acalorada", según medios franceses.

Durante esta llamada, mantenida durante el vuelo del jefe del Estado francés a Chipre, Netanyahu expresó su determinación de usar la fuerza para desarmar a Hizbulá, según los medios franceses que acompañan a Macron en su viaje a Chipre para expresar en persona al país, que preside este semestre la UE, su apoyo, también militar, tras los ataques con drones de fabricación iraní lanzados desde el Líbano.

Esos medios afirmaron que la conversación entre Macron y Netanyahu fue "acalorada".

Francia solicitó este lunes una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al "brutal deterioro" de la situación en el Líbano, había informado previamente el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en sus redes sociales.

La intensa ofensiva israelí en el Líbano se desató tras ataques de Hizbulá al norte de Israel en respuesta por la muerte del anterior líder supremo iraní, Alí Jameneí, al inicio de los ataques de Tel Aviv y Washington a Teherán.

Por otra parte, el Elíseo informó de que Macron visitará esta tarde el portaaviones francés de propulsión nuclear Charles de Gaulle, que se encuentra actualmente frente a las costas de Creta, en el Mediterráneo oriental, adonde se ha desplegado para abordar la situación en Oriente Medio.

En tanto que comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente francés se reunirá con los marineros del Charles de Gaulle para hablar sobre el actual despliegue militar.

El envío del portaaviones a la zona, decidido la semana pasada por Macron, tiene como objetivo reforzar los recursos militares ya presentes en la región para garantizar la seguridad de Francia, la de sus ciudadanos y de sus bases, así como la de sus aliados en la región, según el Elíseo.