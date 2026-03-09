Lula advierte de que Brasil y Sudáfrica deben "preparar sus defensas" porque pueden ser "invadidos"

Al abordar el papel estratégico de Sudáfrica como punto de entrada para Brasil en el continente africano y el acceso brasileño para Sudáfrica en América Latina y el Caribe, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa subrayó que la visita a Brasil refuerza estos vínculos y fomenta el compromiso regional. Según consignó Europa Press, Ramaphosa participó junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una comparecencia conjunta en el Palacio de Planalto de Brasilia, donde ambos mandatarios detallaron la firma de acuerdos bilaterales en áreas como turismo, comercio, inversiones y cultura, dentro de la estrategia de Brasil para diversificar sus relaciones comerciales.

La comparecencia puso en primer plano la preocupación por la seguridad internacional ante la ausencia de armas nucleares en América del Sur y África. Lula da Silva afirmó que países como Brasil o Sudáfrica deben "preparar sus defensas" porque “pueden ser invadidos cualquier día”. De acuerdo con Europa Press, Lula subrayó que en América del Sur “nadie tiene la bomba nuclear, atómica, así que si no preparan sus defensas pueden ser invadidos cualquier día”. El mandatario brasileño destacó la importancia de aunar el potencial de ambos países y explorar la producción conjunta de bienes estratégicos, alineando estas declaraciones con la necesidad de cooperación y fortalecimiento mutuo ante posibles amenazas externas.

Durante la rueda de prensa, Lula insistió en que Brasil es "una nación de paz" y, por ello, no ve necesario adquirir armamento de los llamados “señores de las armas”. El presidente brasileño remarcó que Brasil y Sudáfrica pueden desarrollar sus propias capacidades productivas. Según reportó Europa Press, Lula criticó la intervención estadounidense en Irán, enfatizando los efectos económicos negativos como el alza de los precios del petróleo. El mandatario sugirió que este tipo de acciones militares de grandes potencias genera inestabilidad internacional con consecuencias directas en la economía global.

Ramaphosa y Lula defendieron la necesidad de alcanzar un alto el fuego inmediato en el conflicto bélico en torno a Irán. Ambos coincidieron en la urgencia de resolver la situación por vías pacíficas y de detener el agravamiento de la crisis regional. Según publicó Europa Press, Ramaphosa planteó la necesidad “imperativa” de profundizar las relaciones económicas bilaterales entre Sudáfrica y Brasil, resaltando el peso estratégico de la colaboración entre ambos países para sus respectivas regiones y para el equilibrio internacional.

El acuerdo firmado por Lula y Ramaphosa abarca sectores clave como el turismo, el comercio, las inversiones y la cultura, y forma parte de una estrategia brasileña orientada a reducir la dependencia de determinados mercados y a diversificar sus alianzas internacionales. Según detalló Europa Press, esta política busca fortalecer la presencia de Brasil en África y la de Sudáfrica en América Latina, aprovechando oportunidades de intercambio y de inversión en ambos continentes.

Durante la comparecencia, los líderes remarcaron la relevancia de desarrollar capacidades propias en defensa y producción, enfatizando que el fortalecimiento de la asociación estratégica no solo responde a intereses económicos sino también a la necesidad de garantizar la autonomía y la seguridad de ambos países frente a posibles escenarios de crisis global.

Lula señaló que ante la ausencia de armas nucleares en sus regiones, tanto Brasil como Sudáfrica deben ser conscientes de su vulnerabilidad ante potencias militares. Según Europa Press, el presidente brasileño defendió la colaboración estratégica como respuesta ante lo que calificó de amenazas potenciales y destacó que la producción conjunta permitiría reducir la dependencia de proveedores externos de armamento y tecnología de defensa.

Por su parte, Ramaphosa enfatizó el potencial de la alianza con Brasil para abrir nuevas rutas comerciales y para consolidar a Sudáfrica como plataforma de acceso a otros países africanos. Según Europa Press, el dirigente sudafricano manifestó la voluntad de ambos gobiernos de impulsar iniciativas cooperativas que beneficien a sus respectivos sectores productivos y de promover el desarrollo económico regional a través de acuerdos multilaterales.

La postura de ambos presidentes respecto a la situación en Irán refleja una preocupación compartida por las repercusiones de los conflictos internacionales sobre la estabilidad y los precios de los recursos energéticos, en particular del petróleo. Según publicó Europa Press, Lula y Ramaphosa alertaron sobre el riesgo de que las confrontaciones militares en Oriente Próximo generen impactos negativos en los países que no participan directamente en las hostilidades.

Estos encuentros y declaraciones ponen de relieve la búsqueda de una mayor autonomía estratégica por parte de Brasil y Sudáfrica y el esfuerzo por consolidar un frente común ante desafíos internacionales, una dinámica que, según Europa Press, se traduce en la profundización de los lazos económicos, culturales y de defensa entre dos países considerados líderes en sus respectivos continentes. Además de las cuestiones de seguridad y cooperación militar, la agenda bilateral incluyó el compromiso para fomentar el intercambio turístico, cultural y de inversiones, ampliando el margen de colaboración regional e internacional en beneficio de ambas partes.