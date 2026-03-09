Los ministros de Energía del G7 se reunirán mañana para abordar la crisis por el conflicto de Oriente Próximo

Los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según informa la cadena estadounidense CNBC, que cita fuentes no identificadas.

La reunión de los ministros de Energía tendría así lugar un día después del encuentro virtual mantenido hoy por los ministros de Finanzas del G7, que mostraron la disposición del grupo para tomar las medidas necesarias, incluido liberar las reservas estratégicas de crudo, aunque no adoptaron una decisión efectiva.

Según las fuentes consultadas por la cadena estadounidense, las conversaciones entre los miembros del G7 han sido "positivas", añadiendo que cualquier acción coordinada para la liberación de reservas se produciría después de la reunión de ministros de Energía.

En este sentido, una de las fuentes indicó que Estados Unidos considera apropiada la liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, lo que representa entre el 25% y el 30% de los 1.200 millones de barriles de la reserva.

Si bien los precios del petróleo superaron este lunes los 100 dólares por barril ante la incertidumbre por el cierre del estrecho de Ormuz, la expectativa de una liberación de reservas de petróleo alivió sustancialmente la presión y devolvió los costes del barril de crudo por debajo de la centena de dólares.