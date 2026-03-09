Laureus apoyará dos nuevos proyectos deportivos inclusivos con sede en Madrid

'Laureus Sport for Good', el programa de la Fundación Laureus que apoya más de 300 programas deportivos en 40 países de todo el mundo, anunció este lunes una importante inversión en accesibilidad y deporte inclusivo en Madrid, a través de dos nuevos proyectos deportivos para el desarrollo diseñados para mejorar las vías de participación de los jóvenes con discapacidad.

Según informaron este lunes desde Laureus, este anuncio se realizó en la mesa redonda 'Gamechangers: Shaping the Future of Inclusive Sport', ('Transformadores del Juego: Dando forma al futuro del Deporte Inclusivo'), celebrada en el Museo de Historia de Madrid y organizada en colaboración con la Embajada Británica en España como parte de la campaña 'GREAT Gamechangers', que promueve la inclusión, la diversidad y la igualdad en el deporte.

El evento fue moderado por la exjugadora olímpica española de rugby Patricia García Rodríguez y reunió en la mesa redonda a líderes del deporte adaptado, el mundo académico y la innovación de base de España y el Reino Unido, poniendo de relieve "cómo el deporte puede actuar como catalizador del crecimiento, la accesibilidad y la cohesión social a través de la tecnología, la innovación en los programas y la colaboración internacional".

Estos dos nuevos proyectos de Laureus están apoyados por 'Integrated Dreams', una organización sin ánimo de lucro con sede en Lisboa dedicada a promover la inclusión, el desarrollo y la educación de las personas con discapacidad en la industria del deporte; y por 'Best Buddies España', en colaboración con 'Fútbol Más', que lidera la iniciativa 'Fútbol Buddies' para abordar el aislamiento social, el acoso y las barreras de participación a las que se enfrentan los niños y jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo, incluido el trastorno del espectro autista.

La mesa redonda contó con la participación de Embajadores de Laureus, deportistas con discapacidad, innovadores empresariales y especialistas académicos que debatieron sobre las tendencias en innovación, los equipos adaptados, el diseño conjunto con los deportistas y los modelos de programas impulsados por la inclusión. "Los paneles exploraron las necesidades del mercado, la tecnología para la participación y la influencia social de las instituciones comprometidas con el deporte inclusivo", apuntó Laureus.

Así, el exjugador británico de rugby en silla Andy Barrow, aseguró que este acto le recordó "con fuerza por qué es tan importante el deporte inclusivo y adaptado". "Tras haber representado a Gran Bretaña en rugby en silla de ruedas en tres Juegos Paralímpicos y haber capitaneado la selección nacional, he visto de primera mano cómo el acceso al deporte puede transformar la confianza, las oportunidades y la comunidad de las personas con discapacidad", subrayó.

"Lo que me ha inspirado hoy ha sido el compromiso tanto del Reino Unido como de España de impulsar la innovación, la colaboración y la accesibilidad más allá de lo nunca visto. Iniciativas como las que Laureus apoya en Madrid demuestran lo que se puede conseguir cuando diseñamos el deporte pensando en todos los atletas", añadió.

Por su parte, Almudena Fernández, cofundadora de 'Kind Surf', un proyecto nominado al Premio Laureus Sport for Good 2025, aseguró que "el deporte inclusivo puede abrir puertas a los jóvenes que con demasiada frecuencia se quedan al margen". "Desde que fundé 'Kind Surf' en 2012, he visto a más de 1.500 jóvenes experimentar la confianza y el sentido de pertenencia que puede aportar la terapia del surf, y esas historias dan un significado real a eventos como este", subrayó.

"Lo que me inspira hoy es ver cómo Laureus y sus socios, tanto de España como del Reino Unido, se unen en torno a la innovación, la accesibilidad y los programas dirigidos por la comunidad. Cuando trabajamos juntos, podemos crear entornos deportivos en los que todos los jóvenes, independientemente de sus capacidades, tengan la oportunidad de prosperar", agregó.

Sir Alex Ellis, embajador británico en España, consideró que en estos dos países "el deporte no es solo un pasatiempo, sino también parte de su identidad, un motor de crecimiento económico que fomenta el empleo, la innovación y las conexiones internacionales".

"Me enorgullece que el Reino Unido esté a la vanguardia de la tecnología para el deporte adaptado. A través de la campaña Gamechangers, la Embajada Británica se complace en contribuir a facilitar el intercambio de experiencias entre nuestras dos grandes naciones deportivas, para que la inclusión se convierta en la norma y no en la excepción", remarcó.