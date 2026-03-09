La RFEF fleta un avión para evacuar a deportistas y otros españoles desde Arabia Saudí

La Embajada española en Arabia Saudí ha solicitado a los ciudadanos interesados en regresar a España que contacten con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través del correo internacional@rfef.es para acceder al vuelo especial de evacuación, y ha recordado que actualmente el espacio aéreo saudí continúa operativo, aunque con cierres esporádicos por seguridad. El vuelo, fletado por la RFEF, partirá de Riad con destino Madrid a las 13:45 horas de este martes y hará escala en Hurghada, Egipto, según confirmó Europa Press tras información adelantada por la propia Embajada en redes sociales.

De acuerdo con Europa Press, la evacuación busca priorizar a ciudadanos en situación de especial vulnerabilidad, así como a profesionales y residentes españoles relacionados principalmente con el sector deportivo que quedaron afectados por la reciente ola de tensiones en Oriente Próximo. Esta operación responde a la escalada militar suscitada por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta militar iraní sobre diferentes países de la región, lo que generó preocupación entre la comunidad española residente o temporalmente en Arabia Saudí.

El vuelo chárter puesto a disposición de los ciudadanos por la RFEF cuenta con un número limitado de plazas. Las autoridades recalcaron que la prioridad en la asignación de los asientos la tendrán las personas que se encuentren en condiciones más vulnerables, sin limitarse a residentes, y extendiendo la oferta también a españoles de paso que puedan necesitar trasladarse a Madrid a raíz del actual panorama de inseguridad.

Por su parte, la Embajada informó que, a pesar de la volatilidad registrada durante las últimas jornadas, los principales aeropuertos de Arabia Saudí mantienen actividades normales, aunque advierten de la posibilidad de cierres temporales relacionados con cuestiones de seguridad que podrían causar cancelaciones o demoras en los vuelos. Además, el organismo diplomático puntualizó que las fronteras terrestres del país con Kuwait, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos se encuentran abiertas para el tránsito de personas, siendo indispensable contar con un visado vigente, el cual puede tramitarse al llegar a la frontera saudí.

Según publicó Europa Press, el motivo de esta medida extraordinaria está ligado a la incertidumbre y los riesgos derivados de la escalada bélica en la zona, lo cual ha afectado particularmente a españoles residentes o que forman parte de misiones o contratos en el ámbito del deporte en Arabia Saudí, país que en los últimos años ha acogido un número creciente de profesionales deportivos españoles. La iniciativa supone una operación de emergencia impulsada en coordinación entre la RFEF y el cuerpo diplomático español en Riad, quienes instaron a los potenciales interesados a oficializar su petición mediante el correo electrónico indicado, para facilitar la organización del vuelo y la atención a las personas citadas.

El medio Europa Press detalló que las condiciones para acceder a la evacuación privilegian situaciones de vulnerabilidad, e incluye tanto a quienes residen en Arabia Saudí como a viajeros temporales que se encuentren actualmente en el país y se hayan visto impactados por el contexto de tensión armado. Además, se remarcó que aún con la operatividad de terminales aéreas y fronteras, la situación puede variar de forma repentina debido a la evolución del entorno de seguridad, por lo cual se recomendó a los españoles en el país mantenerse en contacto tanto con la RFEF como con la Embajada, a fin de recibir actualizaciones e instrucciones.

Entre otras informaciones, según Europa Press, la Embajada reiteró que las restricciones o cambios en la conectividad aérea y los movimientos terrestres podrían endurecerse en función de la evolución de los acontecimientos en la región. Por este motivo, ha insistido en la importancia de estar adecuadamente informado y no realizar desplazamientos innecesarios fuera de las zonas seguras o recomendadas por las propias autoridades.

Europa Press también indicó que el vuelo de evacuación fue anunciado públicamente después de que se identificase un incremento en el nivel de riesgo para ciudadanos extranjeros en Arabia Saudí tras la intensificación de las hostilidades en Oriente Próximo, hechos que han generado preocupación en diversas comunidades expatriadas. De acuerdo con la información, la medida pretende ofrecer una vía rápida y segura para el retorno a España de deportistas, técnicos, familiares y otros ciudadanos estrechamente vinculados con entidades deportivas españolas en el extranjero.