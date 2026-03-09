Agencias

La Bolsa india se desploma con el petróleo por encima de 100 dólares por Oriente Medio

Nueva Delhi, 9 mar (EFE).- Los principales índices bursátiles de la India cayeron más del 2 % este lunes en la apertura, arrastrados por el encarecimiento del petróleo y la creciente incertidumbre geopolítica por la guerra entre Estados Unidos e Irán, en línea con las caídas generalizadas en los principales mercados de Asia.

El índice Sensex de la Bolsa de Bombay (BSE), que agrupa a 30 de las mayores empresas cotizadas del país, caía un 2,74 %, hasta los 76.752,72 puntos, con una pérdida de 2.166,18 puntos, mientras que el Nifty 50 de la Bolsa Nacional (NSE), principal indicador del mercado indio, retrocedía hasta un 2,74 %.

La caída se produce tras el fuerte repunte del precio del crudo, que superó los 100 dólares por barril, y podría elevar la inflación, aumentar los costes de importación y presionar el crecimiento económico de la India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo.

La presión fue generalizada en diferentes sectores y los 30 valores que integran el Sensex registraron pérdidas en las primeras horas de la jornada.

Entre los valores más castigados destacaban empresas vinculadas al consumo energético y al transporte. La aerolínea InterGlobe Aviation, matriz de IndiGo, caía más de un 7 % ante el encarecimiento del combustible, mientras que las compañías de comercialización de petróleo BPCL, HPCL o Indian Oil retrocedían entre un 5 % y un 6 %.

Las entidades financieras también operaron en rojo, con descensos cercanos al 3 % en grandes bancos privados como HDFC Bank o ICICI Bank, mientras que el mayor banco público del país, State Bank of India, llegaba a caer más de un 6 %.

La rupia también se debilitó con fuerza y llegó a tocar un mínimo histórico de 92,31 unidades frente al dólar estadounidense.

La India es especialmente vulnerable a las subidas del crudo, ya que importa más del 80 % del petróleo que consume y una parte significativa de esos suministros procede de Oriente Medio o transita por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, ahora amenazada por el conflicto. EFE

