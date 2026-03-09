Investigan como "terrorismo relacionado con el EI" el ataque fallido en Nueva York

Nueva York, 9 mar (EFE).- El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) investiga como un acto de "terrorismo relacionado con el Estado Islámico (EI)" el lanzamiento fallido de un artefacto explosivo improvisado frente a Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde Zohran Mamdani, durante las protestas del pasado fin de semana, según confirmó este lunes la comisionada de policía, Jessica S. Tisch.

"Los resultados de las pruebas preliminares determinaron que estos no eran artefactos de broma ni bombas de humo. Eran artefactos explosivos improvisados que podrían haber causado lesiones graves o la muerte", afirmó la comisionada. EFE

