Guardia Civil reanuda la búsqueda de la mujer que se cayó al río el viernes en SMRA

La localización de dos prendas de vestir pertenecientes a la mujer desaparecida en la zona de Piñera, donde se le vio por última vez, ha marcado un avance significativo en la búsqueda de esta persona de 56 años que cayó al río el pasado viernes en La Güerta, en San Martín del Rey Aurelio. Esta pista ha llevado a una reactivación intensificada del operativo, integrado por varias entidades y voluntarios, según informaron fuentes oficiales.

El dispositivo de búsqueda, reiniciado este lunes a las 8:30 horas, se realiza bajo la coordinación del Teniente Adjunto de Langreo, informó la Guardia Civil, según consignó el medio. El operativo involucra a tres patrullas de Seguridad Ciudadana y dos patrullas de la Policía Local de San Martín. Además, están desplegados cuatro efectivos de Bomberos de Asturias, apoyados por un jefe de zona y un técnico del 112, junto con un dron del 112 que proporciona soporte tecnológico para la inspección visual de áreas de difícil acceso.

La búsqueda se enfrenta a la dificultad adicional de que no se dispone de apoyo aéreo, ya que las condiciones meteorológicas impiden la utilización de helicópteros, detalló la Guardia Civil. El área cubierta abarca desde el paraje de La Piñera hasta la desembocadura del río Nalón, una extensión que requiere una observación minuciosa a lo largo del cauce y las orillas del río silvestre, tal como publicó la fuente.

Participan también cinco voluntarios de Protección Civil y cinco integrantes de la Cruz Roja, quienes colaboran en las labores de rastreo por tierra. El trabajo conjunto se orienta a optimizar la cobertura de la zona fluvial, a pesar de las limitaciones impuestas por el clima. El medio explicó que el equipo utiliza tecnología avanzada y la experiencia de todos los cuerpos y voluntarios presentes.

De acuerdo con la información publicada, la desaparición de la mujer se produjo el viernes anterior, cuando cayó al río en el entorno de La Güerta. El operativo se ha mantenido activo, ajustando estrategias de búsqueda conforme a las circunstancias y hallazgos diarios, como el descubrimiento reciente de las prendas, lo que refuerza la colaboración entre los distintos servicios de emergencia y las autoridades locales.

Relatos de la Guardia Civil citados por el medio señalaron que la vigilancia sobre el área donde apareció la ropa comprende búsquedas exhaustivas tanto en la superficie como en las zonas próximas al lecho y las riberas, focalizando los esfuerzos en puntos especialmente peligrosos o accesibles solo por vía terrestre o mediante recursos tecnológicos como el dron.

Tal como detalló el medio, la coordinación interinstitucional se intensificó ante la falta de apoyo desde el aire, un recurso habitualmente empleado en este tipo de operativos y que facilita una supervisión rápida de grandes extensiones. Las condiciones adversas del tiempo, señaladas por la Guardia Civil, han limitado las capacidades logísticas, pero no han impedido el avance de las tareas de campo.

En el operativo participan tanto personal profesional como voluntariado, integrando prácticas y protocolos de emergencia establecidos para casos de desaparición en entornos rurales fluviales, según publicó la fuente. La zona de Piñera y el tramo hasta el río Nalón han sido objeto de búsquedas reiteradas a lo largo del fin de semana y de toda la jornada del lunes, persistiendo el seguimiento mientras las condiciones lo permitan.

La Guardia Civil mantiene la comunicación constante con los familiares de la mujer desaparecida, proporcionando información sobre el progreso de las operaciones y las novedades surgidas durante el rastreo, detalló el medio. Las familias afectadas y la comunidad local siguen de cerca el desarrollo de las actuaciones en el entorno del río, en espera de avances significativos tras el hallazgo de las prendas de ropa que podían pertenecer a la persona buscada.

Según reportó el medio, el despliegue demuestra la aplicación de recursos disponibles bajo criterio de urgencia y proporcionalidad ante la desaparición, combinando esfuerzos tecnológicos y humanos con el objetivo de maximizar las posibilidades de localización pese a las limitaciones meteorológicas para el apoyo aéreo.