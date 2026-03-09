Agencias

FundéuRAE: “fueloil”, mejor que “fuel-oil” y “fuel oil”

Madrid, 9 mar (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la grafía “fueloil” es la recomendada en español para aludir al combustible derivado del petróleo, mejor que “fuel oil”, con espacio, y “fuel-oil”, con guion.

Sin embargo, se pueden encontrar en los medios de comunicación frases como “La interrupción del suministro afecta al mercado asiático de fuel oil”, “Un incendio en una refinería de Ecuador obliga a paralizar la producción de fuel oil” o “Comienzan los trabajos de descontaminación con la retirada de un depósito soterrado de fuel-oil”.

De acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”, el anglicismo “fuel oil”, que significa ‘combustible líquido derivado del petróleo, que se destina normalmente a la calefacción’, se ha incorporado al español como “fueloil”, en una sola palabra, y se desaconseja el uso tanto del extranjerismo como de la forma con guion (“fuel-oil”).

Esta misma obra señala que “fueloil” es la voz habitual en el español americano, mientras que en España se emplean mayoritariamente la abreviación “fuel” o el calco “fuelóleo”, todos ellos términos recogidos en el “Diccionario de la lengua española”.

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo adecuado habría sido escribir “La interrupción del suministro afecta al mercado asiático de fueloil”, “Un incendio en una refinería de Ecuador obliga a paralizar la producción de fueloil” y “Comienzan los trabajos de descontaminación con la retirada de un depósito soterrado de fueloil”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

