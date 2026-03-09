Fermín López: "Hansi Flick me ha ayudado a desarrollar muchos aspectos de mi juego"

Fermín López consideró que la experiencia vivida en la eliminación ante el Inter de Milán en las semifinales de la Liga de Campeones representó un proceso de aprendizaje necesario para el equipo, identificando las áreas de mejora con vistas a una nueva oportunidad para aspirar al título europeo. Según detalló el medio UEFA, el centrocampista del FC Barcelona atribuyó a Hansi Flick un papel determinante en su desarrollo futbolístico reciente y valoró la autocrítica colectiva generada tras aquella derrota.

En una entrevista publicada este lunes por la web de la UEFA, Fermín López señaló que la llegada del técnico alemán, Hansi Flick, marcó una evolución en su desempeño individual, resaltando que ha colaborado en optimizar aspectos como la toma de decisiones, la capacidad goleadora, la concentración durante los partidos y el desempeño defensivo. “He mejorado mucho desde que llegó Hansi. Creo que me ha ayudado a desarrollar muchos aspectos de mi juego y estoy teniendo una buena temporada con él. Es un entrenador muy exigente, pero también muy accesible”, expresó López, según consignó la UEFA.

López, originario de Linares, explicó que el entrenador influyó significativamente en casi todas las facetas de su juego. Más allá de lo personal, describió cómo ese proceso de mejora repercute directamente en el rendimiento colectivo del Barça, especialmente en una competición que calificó como “muy difícil” debido a la alta exigencia de todos los rivales. El futbolista afirmó que la confianza que siente proviene tanto del cuerpo técnico como del apoyo de sus compañeros, factores a los que atribuye su rendimiento actual.

La UEFA reportó que López, al recordar la eliminatoria ante el Inter, describió ese episodio como un día complicado para el vestuario, aunque extraen un aprendizaje esencial de haber estado tan cerca de la final: “Aprendimos mucho porque estuvimos muy cerca de la final de la Champions. Aprendimos de eso y en qué debíamos mejorar para poder llegar a la final y ganarla este año”, detalló el internacional español.

Fermín López subrayó la importancia de la unidad para afrontar los retos que plantea la Liga de Campeones. Solicitó cohesión dentro y fuera del terreno de juego y reiteró la relevancia de los detalles y la rapidez de las jugadas en una competición donde el margen de error resulta mínimo. “Todos confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades”, indicó el jugador, destacando la mentalidad del grupo ante los desafíos europeos.

En relación a su propio carácter, López describió una notable diferencia entre su faceta personal y la competitiva que despliega durante el juego. Definió sus rasgos fuera del campo como los de una persona tranquila, sencilla y familiar, características que contrastan con la intensidad y la agresividad que manifiesta cuando compite con el FC Barcelona.

La UEFA también informó sobre la trayectoria del futbolista, quien admitió que durante su infancia no sentía un particular interés por el fútbol, hasta que hacia los siete u ocho años comenzó a involucrarse de manera habitual en el deporte junto a sus amigos en Linares. Compartió que, con el paso del tiempo, jugar al fútbol se transformó en un aspecto cotidiano de su vida y se mantiene así hasta ahora.

Su trayectoria incluyó un periodo de cesión en su localidad natal antes de regresar a Barcelona en el verano de 2023. López detalló que tras esa etapa contempló continuar su carrera en otro club, al contar con ofertas de equipos de Segunda División, pero la oportunidad de realizar la pretemporada con el primer equipo del Barcelona alteró esos planes. “Me convencieron para hacer la pretemporada con el primer equipo y eso fue un sueño hecho realidad. Trabajé con Xavi (Hernández) y mis compañeros durante la primera semana y fue muy bien”, evocó en la publicación del organismo europeo.

Actualmente, Fermín López se consolidó como una pieza habitual en el esquema del Barça y ha destacado también con la selección española, alcanzando el título europeo y participando en los Juegos Olímpicos durante el verano de 2024, según consignó la UEFA. El jugador consideró que tanto el trabajo constante como ciertos momentos de fortuna han sido influyentes en sus logros recientes, sin perder de vista la aspiración permanente de superarse como futbolista profesional.

Sobre sus metas, el centrocampista blaugrana mencionó que los títulos obtenidos con la selección y con el Barcelona constituyen un motivo de satisfacción, aunque su objetivo persiste en seguir avanzando y perfeccionando su juego. Recordó sus inicios en Linares y La Masía, manifestando que en aquellos tiempos soñaba vivir experiencias como las que actualmente afronta, lo que motiva su búsqueda de aprendizajes y de ofrecer su máximo esfuerzo en cada encuentro.

La entrevista publicada por la UEFA concluyó con López reafirmando su intención de continuar progresando y contribuyendo al crecimiento del equipo, reiterando su predisposición a aprender y a asumir nuevos retos en el futuro inmediato.