El presidente de Irán subraya el "sabio liderazgo" de Mojtaba Jamenei en medio de la guerra con Israel y EEUU

En medio del conflicto militar que ha dejado más de 1.200 fallecidos en el país, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, expresó públicamente su respaldo a la reciente elección del ayatolá Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán. Según consignó la agencia Europa Press, Pezeshkian destacó que la experiencia y el liderazgo de Jamenei representan elementos clave para encarar la crisis nacional generada tras la muerte de Alí Jamenei y la ofensiva contra Irán encabezada por Estados Unidos e Israel.

Tal como reportó Europa Press, Pezeshkian manifestó en redes sociales que la designación del ayatolá Mojtaba Jamenei refleja la voluntad popular en materia de gobernanza. El presidente afirmó que “los problemas del país pueden resolverse gracias a su sabio liderazgo y a la creación de un clima basado en la confianza y la participación pública”, en referencia al nuevo puesto que asumió Jamenei el domingo, luego del asesinato de su padre, Alí Jamenei.

La muerte de Alí Jamenei ocurrió el 28 de febrero durante el inicio de una ofensiva militar conjunta. De acuerdo con Europa Press, en el mismo ataque que terminó con la vida del líder supremo fallecieron también su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios miembros de su familia, incluyendo su hija y una de sus nietas. El ataque dejó un vacío de poder en la estructura política y religiosa de Irán, que rápidamente fue ocupado por Mojtaba Jamenei, hijo del líder asesinado.

Europa Press detalló que la crisis actual se desarrolla en el contexto de un conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel, el cual se ha intensificado desde hace más de una semana. Las autoridades iraníes confirmaron que el número de muertos supera los 1.200, cifra que incluye, además del líder supremo y su familia, a varios ministros y altos mandos del Ejército. Esta ofensiva ha provocado una serie de respuestas militares por parte de Irán, que ha lanzado misiles y drones contra objetivos en Israel y en bases estadounidenses ubicadas en otros países de Oriente Próximo.

Pezeshkian utilizó sus plataformas de comunicación para hacer un llamado a la unidad en momentos de tensión. “Rezo a Dios para que tenga éxito en la defensa de la unidad sagrada y en la construcción de un Irán progresista e independiente”, declaró el presidente iraní, según difundió Europa Press. Las declaraciones se produjeron horas después de la confirmación del nombramiento de Mojtaba Jamenei, subrayando la importancia de asegurar la continuidad en la conducción del país frente a la actual coyuntura.

El medio Europa Press enfatizó que la figura de Mojtaba Jamenei, por su relevante posición familiar y experiencia, ha sido vista por miembros del gobierno iraní como esencial para retomar la estabilidad política y social tras el impacto de la ofensiva militar. La rápida sucesión en el liderazgo supremo evitó, por el momento, una mayor fragmentación en los órganos de poder de la República Islámica, que enfrenta el reto de responder militar y políticamente a una agresión externa sin precedentes.

La escalada del conflicto ha generado preocupación en la región y ha incrementado las tensiones diplomáticas. A pesar de los ataques y las bajas, la dirigencia iraní mantiene una postura de resistencia y asegura que la acción militar se centrará en la defensa de la integridad nacional y la recuperación de la normalidad. En ese marco, las palabras de Pezeshkian insisten en la necesidad de mantener la unidad y la participación ciudadana, e insinúan la intención de consolidar la posición de Mojtaba Jamenei frente a la comunidad nacional e internacional.

Europa Press reiteró que el gobierno iraní ha responsabilizado directamente a Estados Unidos e Israel por el ataque que terminó con la vida de Alí Jamenei y gran parte de su familia. Además, se confirmó que la cúpula militar ha resultado gravemente afectada, lo que ha dificultado las operaciones de defensa y respuesta durante los primeros días tras la ofensiva.

Entre las consecuencias inmediatas del ataque figuran el aumento de la actividad militar en las fronteras del país y el refuerzo de medidas de seguridad interna. El nombramiento de Mojtaba Jamenei, en este contexto, busca ofrecer garantías de estabilidad y liderazgo fuerte ante una sociedad conmocionada por la pérdida de sus figuras principales y la escalada de hostilidades en la región.

Las autoridades iraníes, de acuerdo con Europa Press, subrayan la urgencia de restaurar el orden y fortalecer las instituciones tras los eventos violentos. El discurso de Pezeshkian coincide con la visión de sectores gubernamentales e institucionales que consideran la sucesión dinástica como un proceso necesario para enfrentar el actual panorama. De este modo, Irán procura consolidar una respuesta coordinada tanto en el plano interno como internacional, mientras la población asiste a uno de los períodos más críticos de la historia reciente del país.