El lanzador colombiano Julio Teherán anuncia su retiro

San Juan, 9 mar (EFE).- El lanzador colombiano Julio Teherán, dos veces estrella en las Grandes Ligas, anunció este lunes su retiro del béisbol tras más de 13 años de carrera profesional y luego de que Colombia quedara eliminada en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

"Quiero aprovechar para anunciarles oficialmente de que es el retiro mío del juego", sostuvo Teherán, de 35 años, tras la victoria de Colombia 4-3 ante Panamá en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

"Ha sido una decisión que he estado pensando mucho, muchos años pensándolo, pero pienso que este es el momento indicado", agregó Teherán, quien jugó con cinco equipos en Las Mayores.

Se suponía que Teherán lanzara el pasado sábado ante Puerto Rico.

Sin embargo, mientras se preparaba para su apertura, sintió molestias en su hombro de lanzar, el derecho.

Ante ello, el piloto de Colombia, José Mayorga, lo sustituyó por Austin Bergner.

"Fue una decisión muy difícil, pero sé que las señales que Dios me ha enviado son las correctas, y yo creo plenamente en eso", indicó Teherán.

"Obviamente estoy agradecido con mi familia, agradecido con mi país y con mis compañeros peloteros por todo su apoyo. Representar a Colombia en el mejor béisbol del mundo ha sido un honor para mí", abundó.

Colombia terminó el torneo en San Juan con marca de 1-3. Su única victoria fue contra Panamá y sus derrotas fueron ante Puerto Rico, Canadá y Cuba.

Debido a esto, la selección colombiana tendrá que ir a un torneo clasificatorio para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. EFE