El juez que instruye la causa de Forestalia celebrará este viernes una vista de medidas cautelares

El magistrado-juez, titular del Juzgado de Primera Instanciqa e Instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, antes de resolver sobre la medida cautelar apuntada por la Unidad de la Guardia Civil integrada en el SEPRONA (UCOMA) en el informe medioambiental remitido al instructor la semana pasada, ha decidido celebrar una vista de medidas cautelares el próximo viernes, 13 de marzo, a las 9.30 horas en la sede judicial.

El informe medioambiental presentado por la UCOMA es el resultado de la pericial encargada por el juez a esta unidad en relación con el Clúster del Maestrazgo. En dicho informe la Guardia Civil advierte al juez de que podrían ocasionarse daños medioambientales irreversibles en la zona y por ello informa de la conveniencia de paralizar la ejecución del proyecto.

La operación desarrollada por la Benemérita presunta corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos se saldó el pasado 3 de marzo con seis detenidos, entre ellos un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y el dueño de la empresa Forestalia, Fernando Samper, que quedaba en libertad horas después.

A la vista de medidas cautelares fijada para el viernes, y con el fin de no producir indefensión, están citados a comparecer el Ministerio Fiscal, las partes personadas y las empresas que se puedan ver afectadas por la adopción de la medida cautelar.

Por otra parte, y sobre la posible inhibición del Juzgado, después de que el juez comunicar sobre esta cuestión al Ministerio Fiscal éste ha remitido un informé favorablemente a la inhibición.

EuropaPress

