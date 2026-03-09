El Ejército y el jefe del aparato judicial iraníes felicitan al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei

El mensaje del vicepresidente primero iraní, Mohamad Reza Aref, no solo incluyó una felicitación a Mojtaba Jamenei, sino que también insistió en la necesidad de cohesión y unidad nacional ante la nueva etapa política que atraviesa Irán. Según publicó la agencia Tasnim, Aref también ofreció condolencias por la muerte del anterior líder y extendió su confianza en las capacidades personales y morales del nuevo líder supremo. El trasfondo de estas declaraciones responde al reciente nombramiento de Mojtaba Jamenei como máximo dirigente político y religioso del país, una decisión adoptada durante la madrugada del domingo por la Asamblea de Expertos, tal como detalló el medio Sepah News.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei, hijo del recientemente fallecido Alí Jamenei, provocó reacciones inmediatas de figuras clave dentro del régimen y de las instituciones del Estado. El Ejército iraní difundió un comunicado, recogido por el portal Sepah News y vinculado a la Guardia Revolucionaria, donde celebró la "digna elección" y subrayó su disposición incondicional a obedecer al nuevo líder supremo y comandante en jefe. "El Ejército de la República Islámica de Irán, como guardián de la independencia, integridad territorial y sistema de la República Islámica, felicita y congratula la digna elección" de Mojtaba Jamenei, añadió el comunicado. Además, las Fuerzas Armadas prometieron "sacrificarse hasta su último aliento en el camino de la preservación de los ideales elevados y sublimes de la Revolución Islámica" y reafirmaron su papel en proteger la soberanía y el sistema de la República Islámica, según difundió Sepah News.

El Ejército también recordó el legado del anterior líder, Alí Jamenei, bajo cuyo mando, según su valoración, Irán "se convirtió en un símbolo incomparable de la lucha contra la opresión y la arrogancia, un sistema que buscaba la libertad e inspiraba a todo el mundo". En el balance de las Fuerzas Armadas, el periodo del difunto ayatolá marcó una fase de singularidad, dinamismo y crecimiento dentro de la historia iraní.

No solo los mandos militares reaccionaron. El presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, quien figuraba entre los potenciales sucesores en anteriores especulaciones, publicó en sus redes sociales un mensaje donde destacó la formación de Mojtaba Jamenei bajo la tutela de su padre y manifestó que, "si dios quiere, su existencia será una fuente de bondad y bendición", con la esperanza de que "Irán se encamine hacia el desarrollo" bajo el nuevo liderazgo, reportó Sepah News.

El jefe del sistema judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, transmitió sus felicitaciones a través de la agencia semioficial ISNA y se refirió al nombramiento como "motivo de alegría y esperanza para la gran nación iraní". Además, puntualizó el contexto actual del país, aludiendo a "una campaña contra un enemigo feroz, sumido en un sinfín de errores de cálculo", señalando implícitamente a Estados Unidos e Israel, y pidió a dios la victoria "en este campo".

En su mensaje recogido por Tasnim, Aref subrayó las cualidades éticas y el liderazgo de Mojtaba Jamenei, mencionando su "conducta sabia y una profunda comprensión de los fundamentos de la Revolución Islámica". Sostuvo que el avance del país y la salvaguarda de la unidad y los intereses nacionales dependen de la lealtad e integración de todos los actores estatales y sociales al nuevo liderazgo. En la misma línea, hizo énfasis en la necesidad de preservar la empatía y solidaridad nacionales.

Otra figura de relevancia, Hasán Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, también emitió un mensaje, según ISNA, reiterando las condolencias por la muerte del anterior líder. Jomeini abordó la situación actual marcada por enfrentamientos con Estados Unidos e Israel, y señaló que la prioridad ahora es "proteger a nuestro querido Irán y a la República Islámica de la brutal agresión del régimen sionista y del criminal Estados Unidos", según reportó ISNA.

Estas reacciones de respaldo al nuevo líder tienen lugar en plena tensión tras el fallecimiento de Alí Jamenei, quien murió hace menos de dos semanas a raíz de bombardeos estadounidenses e israelíes, según esclareció ISNA. El proceso de sucesión se precipitó ante el complejo panorama internacional —Israel había prometido impedir el relevo y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente sobre la inestabilidad que podría derivar del nombramiento sin su consentimiento, registros también consignados por ISNA y Sepah News.

El nombramiento, según relatan estos medios iraníes, se aceleró tras peticiones explícitas de ayatolás y diputados que urgieron a nombrar sin demora al siguiente líder supremo, atendiendo a la inestabilidad regional y a la presión extranjera. Las principales figuras y estamentos del régimen, por tanto, buscaron trasladar un mensaje de unidad y fuerza institucional tanto a la población interna como al exterior. La Asamblea de Expertos concretó la elección de Mojtaba Jamenei tras una deliberación que apenas se extendió diez días después del fallecimiento de su antecesor.

En los comunicados y mensajes oficiales citados por ISNA, Sepah News y Tasnim, el nuevo dirigente es presentado como continuador de los valores y directrices que guiaron el liderazgo de su padre. Al mismo tiempo, se expone la expectativa de que su mandato permita al país afrontar tanto los desafíos internos —marcados por demandas de desarrollo y cohesión— como los externos, definidos por las acciones y declaraciones de Estados Unidos e Israel.

Entre los actores del régimen que han hecho públicas sus reacciones, resalta el consenso en torno a la importancia de la obediencia al nuevo líder como factor indispensable para afrontar el momento crítico que vive Irán. Tanto los mensajes institucionales del Ejército y el Poder Judicial como las voces de figuras políticas insisten, según los reportes recogidos por ISNA y Sepah News, en que la adhesión colectiva al liderazgo de Mojtaba Jamenei representa la vía para preservar la estabilidad del Estado y los principios de la Revolución Islámica.

Según la información recogida por estos medios, la difícil coyuntura internacional se integra en el discurso oficial iraní sobre la transición de liderazgo, presentando el relevo como una respuesta a las amenazas y presiones externas, así como a la necesidad de proseguir el desarrollo nacional con unidad interna.