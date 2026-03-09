El Ejército de Israel lanza una nueva oleada de ataques contra Líbano e Irán

Redacción internacional, 9 mar (EFE).- El Ejército de Israel dijo este lunes que ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructura controlada por el grupo chií Hizbulá en Beirut y contra el régimen iraní en la región central del país persa.

Las fuerzas israelíes anunciaron la ofensiva en su canal de la red social Telegram, horas después de una ronda de ataques en la que el Ejército de Israel aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán, desde el que se operan los misiles balísticos y las flotas de drones.

En ese comunicado informó de que el domingo su fuerza aérea alcanzó 400 objetivos militares del régimen de los ayatolás en el oeste y centro de Irán, incluidos lanzadores de misiles balísticos y plantas de producción de armas.

También atacó por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas, lo que provocó al menos cuatro muertes, obligó a racionar la gasolina a 20 litros por persona al día y dejó la capital iraní envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo.

Por otro lado, el número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano llega a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, según datos divulgados el domingo por el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

Desde hace una semana, Israel mantiene una campaña aérea contra el sur y el este del Líbano, así como en los suburbios de la capital, que deja ya 112.000 desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra total de personas que han tenido que abandonar sus hogares alcanzaría al menos las 200.000.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado judío. EFE