China Hoy: Embajador de Chile en China: Existe un potencial muy grande de trabajo con China en el campo de las energías limpias y renovables

PEKÍN, 9 de marzo de 2026

PEKÍN, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Aunque no lleva mucho tiempo en el cargo, Pablo Arriarán, el embajador de Chile en China, conoce de cerca el vínculo entre los dos países, y los principios que han sustentado la cooperación a lo largo de 55 años de relaciones diplomáticas. Por ello, asegura que existen "muy buenas relaciones" y un futuro promisorio donde todavía hay diversos campos en los que se puede profundizar la colaboración. En la antesala de los comicios presidenciales y parlamentarios en Chile, nos sentamos con él para conocer en detalle su mirada, aprovechando para preguntarle también sobre la cooperación Sur-Sur, la modernización y otras materias relativas a ambos países.

El embajador chileno sostiene que la conclusión para cualquier observador de la relación de China con Chile, o en general con América Latina, no puede ser sino positiva. "Yo creo que las relaciones que existen entre nuestros países son de muy buen nivel, tenemos muy buenas relaciones", manifiesta.

Además, él destaca la cooperación de los dos países en el parque fotovoltaico CEME 1 y la electromovilidad. "A lo largo de los años, ha generado un impacto muy importante en la calidad de vida de la gente, ha disminuido la contaminación atmosférica generada por los motores de combustión y también la contaminación acústica, y hace sentido económico para las empresas de transporte porque los motores eléctricos son más baratos de mantener y generan, además, mayor eficiencia", dice.

En cuanto a la modernización china, el embajador declara diciendo "Esto es, creo yo, la capacidad de planificar el futuro. Ustedes tienen, aquí en China, una metodología de trabajo para orientar las energías y los recursos del país hacia el logro de ciertos objetivos que se reflejan en los planes quinquenales. En el caso de Chile, no tenemos algo parecido y creo que un desafío que tenemos como país es poder dotarnos de instrumentos o instituciones que nos ayuden a generar soluciones para los desafíos que tenemos como sociedad y que nos permitan continuar avanzando. Hay que decir también que, sin perjuicio de esa eficiencia institucional, en Chile también hemos sido capaces de generar buenas políticas públicas para resolver problemas de nuestras comunidades".

