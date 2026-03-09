Azerbaiyán aprueba el reinicio del transporte de carga en la frontera con Irán

Las operaciones de transporte de carga entre Azerbaiyán e Irán retomaron su actividad a partir de las 10:00 horas, tras la autorización emitida por el Consejo de Ministros azerbaiyano, según informó la agencia estatal Azertag. El restablecimiento del tránsito se produce después de varios días de cierre en la frontera, a raíz de un ataque con drones que impactó en el exclave de Nachicheván y fue atribuido por Bakú a Teherán. El incidente se produjo en el contexto de una escalada de tensiones que involucró, además, a Estados Unidos e Israel.

Azertag reportó que el ataque alcanzó el aeropuerto de la república autónoma de Nachicheván y ocasionó la muerte de al menos una persona. El Gobierno de Azerbaiyán, de acuerdo con la agencia, decidió entonces evacuar sus sedes diplomáticas en Irán e implementar medidas adicionales de seguridad. El presidente Ilham Aliyev calificó el ataque como “un acto terrorista por parte de Irán”. Tras el suceso, exigió públicamente explicaciones, disculpas y sanciones contra los presuntos responsables, afirmando: “Los responsables deben rendir cuentas inmediatamente. Las autoridades iraníes deben dar una explicación a Azerbaiyán, presentar disculpas y hacer que los responsables de este acto terrorista sean procesados”, cita Azertag.

Por su parte, el gobierno de Irán rechazó cualquier implicación en el ataque a Nachicheván. Según declaró el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, la responsabilidad del ataque podría estar vinculada a Israel y aseguró que se llevaría a cabo una investigación para aclarar los hechos. Además, Irán ha manifestado, según la información difundida por Azertag, que no ha estado involucrado en otros ataques recientes contra países vecinos. Teherán sugirió que Israel estaría detrás de estas acciones con el propósito de deteriorar las relaciones de Irán con otros estados de Oriente Próximo, un contexto de tensión recrudecido tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel lanzada el 28 de febrero.

Dicho ataque del 28 de febrero ha incrementado las hostilidades en la región, ya que Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y contra objetivos estadounidenses, incluidas bases militares, conforme consignó la agencia azerí. El cierre temporal de la frontera afectó al movimiento comercial y se sumó a una serie de incidentes que, según Bakú, ponían en riesgo la seguridad de sus infraestructuras estratégicas.

Durante el periodo de cierre, las autoridades azerbaiyanas argumentaron la necesidad de proteger a sus ciudadanos y diplomáticos, mientras reforzaban la seguridad en los puntos de control fronterizos. El gobierno azerí enfatizó que la evacuación de sus legaciones en Irán integraba un paquete más amplio de reacciones enfocadas en prevenir nuevos incidentes de seguridad. Aprobar el reinicio del transporte de mercancías responde, de acuerdo con Azertag, al objetivo de restablecer la normalidad en el flujo comercial, pero la situación fronteriza permanece en el centro de la agenda bilateral, marcada por la desconfianza y el cruce de acusaciones.

Mientras el gobierno de Aliyev insiste en exigir medidas a Irán, la diplomacia iraní continúa distanciándose de cualquier vínculo con los ataques e insta a esclarecer los hechos antes de emitir acusaciones. El intercambio de discursos públicos entre ambos gobiernos refleja una etapa de tensión regional con repercusiones en distintos frentes diplomáticos y de seguridad. De acuerdo con Azertag, la reapertura de los puntos fronterizos de carga representa un intento de Azerbaiyán de reanudar las actividades económicas transfronterizas, aunque la postura oficial sigue reclamando justicia y respuestas por el atentado que motivó los recientes cierres y evacuaciones.

En este contexto, la región experimenta nuevos desafíos de seguridad, igualmente alimentados por la ofensiva de Estados Unidos e Israel y la reacción de Irán que, según las autoridades persas y la información recogida por Azertag, se materializó en el lanzamiento de proyectiles contra posiciones israelíes y estadounidenses en la zona. La frontera compartida por Azerbaiyán e Irán funciona como un escenario crucial de estos enfrentamientos indirectos, manteniéndose la vigilancia elevada pese al restablecimiento de actividades comerciales.