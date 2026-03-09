Arabia Saudí recorta su producción de petróleo

La capacidad de almacenamiento de crudo de Arabia Saudí, según estimaciones de la firma Kayrros, se ubica por debajo de lo que muchas previsiones han sugerido y apenas alcanzaría para cubrir cinco días de exportaciones previas a la guerra. Esta evaluación, difundida a través de una publicación de LinkedIn citada por Bloomberg, expone que el espacio para almacenar excedentes de petróleo saudí resulta significativamente limitado. En ese contexto, Arabia Saudí ha iniciado la reducción de su producción de crudo, un movimiento que responde tanto al bloqueo en el estrecho de Ormuz como al peligro de saturación de los reservorios.

De acuerdo con lo publicado por Bloomberg, el principal exportador de petróleo del mundo enfrenta dificultades logísticas a raíz del cierre casi total del flujo a través del estratégico paso de Ormuz, situación desencadenada en la segunda semana de la escalada de conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel dirigidos a Irán. Esta interrupción elevó el precio internacional del petróleo por encima de los 100 dólares por barril este lunes, con implicaciones en los mercados globales debido a la incertidumbre sobre el suministro regional.

El medio Bloomberg detalló que Arabia Saudí produce aproximadamente 10 millones de barriles diarios, de los cuales exporta cerca de 7 millones cada día. La empresa estatal Aramco ha desviado parte de estos suministros desde la ruta habitual a través de Ormuz hacia el mar Rojo. Sin embargo, el oleoducto ampliado que conecta el Golfo con Yanbu —puerto saudí en el mar Rojo— no cuenta con capacidad total para sustituir completamente el volumen que típicamente transita por el estrecho bloqueado.

La iniciativa de Arabia Saudí no se da en solitario. Exportadores de la región como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak también decidieron recortar su bombeo en respuesta al riesgo de llenado excesivo de sus depósitos, con el objetivo de evitar que una saturación conduzca al cierre total de las instalaciones de producción, informó Bloomberg. La acumulación de reservas, pese a las restricciones, se ha mantenido contenida en parte porque Aramco actuó con rapidez para reorientar exportaciones y reducir cuotas de extracción.

Antoine Halff, cofundador y analista jefe de Kayrros, manifestó según Bloomberg que considera “absurdos” los cálculos que pronosticaban varias semanas de margen para que Arabia Saudí empezara a reducir la extracción. Halff sostuvo que el país adaptó su estrategia con celeridad justamente para impedir un escenario en que la falta de espacio en los tanques obligara a frenar operaciones de forma abrupta. Además, Halff indicó que, con el paso del tiempo, la cantidad de crudo despachada por Arabia Saudí podría aumentar nuevamente, siempre que se logre disponer de suficientes buques petroleros en Yanbu listos para cargar y llevar el crudo hacia Occidente.

Según la información proporcionada por Bloomberg, tanto la capacidad de carga en el puerto de Yanbu como la del propio oleoducto Este-Oeste presentan limitaciones relevantes. Las infraestructuras sólo podrían canalizar hasta aproximadamente el 75% del volumen total exportado por la vía usual del Golfo, dejando un margen relevante de petróleo saudí, aún sin una ruta de salida óptima si el bloqueo sobre Ormuz persiste.

Bloomberg también consignó que, a pesar de las restricciones operativas impuestas por el conflicto, la industria petrolera saudí no se ha visto afectada de manera visible en cuanto a daños directos o interrupciones graves, al menos hasta el momento. Esta circunstancia ha permitido a Arabia Saudí evitar acumulaciones sustanciales en sus reservas, situación que evidentemente contribuiría a una mayor inestabilidad en los mercados internacionales.

En conjunto, la estrategia de Arabia Saudí y de otros exportadores de la región para adaptar su producción y gestionar los flujos de exportación refleja la relevancia de la infraestructura y las rutas de transporte en el comercio mundial de crudo. La sensibilidad de los mercados petroleros ante bloqueos logísticos y limitaciones de almacenamiento se ha hecho patente, impactando de inmediato sobre los precios internacionales y las expectativas tanto de producción como de abastecimiento en un contexto marcado por crisis y tensiones en la región de Oriente Próximo, según expuso Bloomberg.