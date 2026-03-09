António José Seguro: la izquierda vuelve a la Presidencia de Portugal 20 años después

El discurso de investidura de António José Seguro incluyó una referencia a la relación bilateral entre Portugal y España, resaltando la capacidad de ambos países para construir convergencias sostenidas cuando se comparte el propósito de avanzar hacia un destino común. En el acto, al que asistió el rey Felipe VI, el nuevo presidente portugués expresó la renovación de esta voluntad en representación de Portugal. Según informó la agencia EFE, la toma de posesión de Seguro marcó el retorno de una figura de izquierda a la jefatura de Estado portuguesa después de dos décadas.

El lunes, António José Seguro asumió la Presidencia de Portugal tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones con el 66,83% de los sufragios, lo que representa más de 3,5 millones de votos. Su rival, el líder de extrema derecha André Ventura, obtuvo el 33,17% de los apoyos, superando 1,7 millones de votos, según publicó EFE. Esta victoria electoral convirtió a Seguro en el primer presidente de izquierda desde que Jorge Sampaio completó su mandato en 2006, tras veinte años de sucesivos presidentes de tendencia conservadora como Aníbal Cavaco Silva y Marcelo Rebelo de Sousa.

El medio EFE detalló que Seguro destacó en su intervención el fin de un ciclo electoral intenso en Portugal, en el que la ciudadanía participó en dos elecciones legislativas, presidenciales, municipales y europeas en apenas dos años. Ante este panorama, el presidente abogó por la estabilidad política como condición necesaria para llevar adelante reformas, señalando la importancia de acuerdos parlamentarios y del clima de concertación institucional.

Seguro, exsecretario general del Partido Socialista, condujo su campaña como candidato independiente, evitando explícitamente el término “socialismo” y apostando por una imagen suprapartidista. Durante la contienda, contó con el respaldo explícito de su propio partido y de figuras relevantes de centroderecha derrotadas en la primera vuelta, así como de personalidades conservadoras como Aníbal Cavaco Silva y António Ramalho Eanes, este último primer presidente electo en Portugal tras la Revolución de los Claveles. Según consignó la agencia EFE, estos apoyos transversales ampliaron el alcance de su candidatura.

A sus 63 años, António José Seguro ha desarrollado su carrera entre la docencia universitaria y la política. Es profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social en la Universidad Autónoma de Lisboa, y egresado en Relaciones Internacionales. EFE precisó que Seguro nació en Penamacor, cerca de la frontera con Extremadura, y se vinculó tempranamente al Partido Socialista, actuando como secretario general de las juventudes socialistas entre 1990 y 1994. También fue diputado nacional y se integró al núcleo dirigente de António Guterres, actual secretario general de Naciones Unidas.

Seguro formó parte de los dos gobiernos liderados por Guterres entre 1995 y 2002, donde desempeñó funciones como secretario de Estado adjunto y como ministro adjunto del primer ministro. Ocupó, además, un escaño en el Parlamento Europeo, participando como coautor del informe sobre el Tratado de Niza y manifestando críticas ante lo que consideró una integración europea insuficiente. A su regreso al país, asumió la jefatura parlamentaria del Partido Socialista y más tarde fue elegido secretario general de la formación en el período coincidente con la intervención de la troika en Portugal, hasta que fue relevado en la dirección por António Costa, hoy presidente del Consejo Europeo.

Desde la salida de la secretaría general socialista, Seguro se distanció de la vida pública, dedicándose principalmente a la docencia. En declaraciones difundidas por la cadena pública RTP y recogidas por EFE, el nuevo presidente explicó que la función presidencial no se concibe como un espacio de oposición permanente al Ejecutivo, liderado actualmente por el primer ministro de centroderecha Luís Montenegro. Aseguró que mantendrá la lealtad institucional aunque no renunciará a manifestar sus opiniones cuando lo considere necesario.

En su mensaje tras la investidura, Seguro situó la sanidad pública como el eje principal de sus prioridades, debido al deterioro progresivo del sistema sanitario que preocupa ampliamente a la población portuguesa. Para el presidente, “no existen milagros pero sí respuestas inmediatas que deben tomarse y eso compete a los Gobiernos”; subrayó su intención de facilitar consensos y compromisos duraderos en torno al acceso y la calidad de los servicios de salud pública, según reflejó EFE. La expectativa ahora es observar cómo articula sus propuestas con el Gobierno, en busca de soluciones acordadas para los desafíos del país.