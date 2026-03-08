Un herido grave en Israel por misiles de Irán, tras una semana sin reportar ninguno

Jerusalén/Tel Aviv, 8 mar (EFE).- Al menos una persona resultó herida de gravedad este domingo en la región israelí de Tel Aviv tras una andanada de misiles lanzados por Irán, en lo que supone el primer herido grave reportado desde hace siete días, en los que solo se han producido heridos leves y ningún impacto directo.

El servicio de emergencias United Hatzalah reportó por el momento un total de cinco heridos, de ellos uno grave y otro moderado, en lo que los Bomberos de Israel calificaron de un impacto directo de un misil que provocó un incendio en un edificio residencial y la caída de metralla en varios lugares más. "Se teme el derrumbe de un edificio", añaden los bomberos.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó por su parte de que brindó asistencia a tres personas heridas por metralla: un hombre de unos 40 años en estado grave, un hombre de unos 25 años en estado moderado y un hombre de 56 años en estado leve.

"Estaba en un parque cerca del lugar del impacto del misil cuando de repente sonaron las sirenas. Poco después, se escuchó una fuerte explosión. Noté una gran cantidad de humo que salía de la zona del impacto y rápidamente fui a inspeccionar el lugar. Allí encontré a personas asustadas tiradas en el césped y a un hombre de unos 40 años con una herida grave por metralla", indicó uno de sus paramédicos.

Los impactos se reportaron en la región de Tel Aviv, sin que se sepa el lugar exacto ya que la censura militar israelí no deja publicarlos, especialmente si dañan infraestructuras críticas o militares.

Según el diario Times Of Israel, se sospecha que los impactos son de al menos un misil de racimo, un tipo de proyectil del que se están reportando llegadas desde casi el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos a Irán, que desembocó en la respuesta de este último a territorio israelí.

En Tel Aviv, EFE ha podido escuchar explosiones fuertes cuando se ha producido la andanada de misiles al filo de las 14.00 horas (12.00 GMT).

La última vez que se reportaron víctimas mortales o heridos graves en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando cayó un proyectil en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron nueve personas.

Un día antes se reportó otra víctima en Tel Aviv del impacto de un misil en un edificio residencial.

Las alarmas no han dejado de sonar durante todos los días de guerra en Israel, con más intensidad ahora en el norte -donde se suman los ataques de Hizbulá- y en Tel Aviv.