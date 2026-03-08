PP anuncia una iniciativa contra el borrado de las mujeres: "Vamos a estar con las feministas, con las de siempre"

El debate sobre la legislación relacionada con los derechos de las mujeres y la identidad de género adquirió visibilidad durante la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid el 8 de marzo. En esta ocasión, dirigentes del Partido Popular (PP) centraron su atención en el cuestionamiento a los artículos 43 y 44 de una ley que, según señalaron, permite el cambio de sexo en el registro civil sin requisitos adicionales, situación que consideran afecta a los derechos conquistados por las mujeres en las últimas décadas. La formación opositora adelantó que presentará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para exigir que el Gobierno retire esos artículos, argumentando que implican un retroceso en materia de igualdad y en los valores democráticos del país. Así lo informó el medio mediante las declaraciones públicas de los portavoces presentes antes del inicio de la marcha.

Según consignó la fuente citando a Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación y de Igualdad del PP, la iniciativa que se registrará en la Cámara Baja demandará “que se acabe con el borrado de las mujeres”. De los Santos explicó que los artículos 43 y 44 facilitarían que cualquier persona, al acudir al registro civil, pueda cambiar su sexo de manera inmediata, obteniendo así los mismos derechos conferidos a las mujeres. El portavoz indicó que su partido respalda la manifestación feminista y reiteró que se situarán “con las feministas, con las de siempre, en la manifestación que sigue reclamando sus derechos”. Añadió además que, bajo su evaluación, el actual Ejecutivo ha generado conflictos y retrocesos en la agenda feminista, con impacto negativo tanto en las mujeres como en la democracia.

El vicesecretario manifestó también críticas a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuestionando los resultados de la denominada “ley del solo sí es sí” y señalando que las deficiencias en el control de las pulseras antimaltrato habrían dejado desprotegidas a más de 5.000 mujeres. De los Santos argumentó que, aunque existía advertencia sobre estos fallos, “no puso nada para frenar tamaña salvajada”, remitiéndose a información proporcionada por trabajadoras de la entidad Cometa. El representante popular calificó además de cuestionable la llamada “Ley Trans”, en particular respecto al modo en que afecta el reconocimiento legal de las mujeres.

Durante su intervención, De los Santos extendió su mensaje hacia la situación de las mujeres en otros países, citando a Venezuela, Cuba e Irán. Expresó su respaldo a quienes rechazan regímenes que restringen sus derechos y criticó prácticas como el uso obligatorio del burka, al que denominó “cárcel de tela”. El portavoz enfatizó la necesidad de defender la libertad y los derechos de las mujeres sin distinción territorial o cultural.

Patricia Rodríguez Calleja, senadora del Partido Popular que acompañó a De los Santos, explicó que su formación pretende que el Día de la Mujer se convierta en una jornada de reconocimiento y propuestas, y no meramente de consignas. Según publicó la fuente, Rodríguez Calleja remarcó que el objetivo es trabajar por la igualdad real entre mujeres y hombres y criticó actitudes que, a su entender, buscan dividir a la sociedad, mencionando explícitamente la actuación del presidente Pedro Sánchez. La senadora denunció que la actual política incrementó la fragmentación, incluso dentro del propio movimiento feminista.

La parlamentaria puso en relieve el papel de quienes, desde la vida cotidiana y el trabajo, “contribuyen a hacer de España un país mejor”. Recordó además a todas las mujeres que en el pasado abrieron camino, permitiendo que se alcanzaran mayores cotas de igualdad. Defendió la necesidad de implementar medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad como medios efectivos para reducir la brecha salarial de género, preconizando la introducción de propuestas legislativas por parte del PP, así como la adopción de sistemas de flexibilidad en el trabajo y ampliación de permisos de nacimiento.

Rodríguez Calleja se refirió también a la ministra Ana Redondo, quien participó en la manifestación por el 8 de marzo en Valladolid, subrayando la relevancia que adquieren las mujeres activistas y especialmente las pertenecientes a familias monoparentales. Definió a este grupo social como “superheroínas” que enfrentan desafíos significativos para sostener a sus familias y defender derechos fundamentales. La senadora amplió la definición a activistas iraníes y cubanas, a quienes reconoció por la valentía demostrada en contextos de represión y riesgo personal.

En el marco de la protesta feminista y de una amplia diversidad de posicionamientos acerca de los derechos y las legislaciones vigentes, el Partido Popular reiteró su compromiso por apoyar a las causas feministas tradicionales e impulsar nuevas iniciativas parlamentarias. El medio detalló que esta acción se enmarca dentro del debate abierto acerca de la legislación referida al género y a los derechos de las mujeres, así como en el contexto de las demandas de distintos colectivos en España y otras partes del mundo por igualdad, protección y reconocimiento.