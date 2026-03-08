Agencias

Modric y el espíritu de Ramos: "Cuando el capitán viene hay que ganar"

Roma, 8 mar (EFE).- El croata Luka Modric aseguró este domingo que fue "una alegría" ver al español Sergio Ramos, excompañero y amigo, en San Siro para ver el derbi entre el Milan y el Inter (1-0), y que fue un empujó para ganar el duelo.

"Ha sido una alegría ver a Sergio. Me llamó ayer porque le gustaría ver el partido. Teníamos que ganar porque cuando el capitán viene... aquí hay que ganar. Había un poco de su espíritu esta noche", comentó entre risas a DAZN tras el duelo.

El centrocampista croata, además, aseguró sentirse feliz en el Milan, club con el que termina contrato a final de temporada aunque podría renovar.

"Siempre va haber rumores alrededor del equipo, pero no me fijo en esto. Estoy pendiente del día a día, estoy muy contento aquí en el Milan", dijo.

La victoria del Milan ante el Inter reduce la distancia respecto al líder a 7 puntos cuando faltan aún 10 jornadas para el final de la temporada.

