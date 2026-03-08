Miguel Poveda confirma con ironía que Isabel Pantoja aún le debe dinero: "Que Dios nos lo pague"

Miguel Poveda ha vuelto a poner sobre la mesa su complicada relación con Isabel Pantoja, marcada desde hace años por un desencuentro económico que acabó dinamitando una amistad muy estrecha entre ambos artistas. Mientras la tonadillera acapara titulares por su esperada reconciliación con Kiko Rivera y el supuesto giro hacia la calma en su vida personal, el cantaor demuestra que, aunque las cuentas entre ellos siguen pendientes, no le desea otra cosa que paz y serenidad.

Ante las cámaras, Poveda tira de fina ironía para dejar claro que la deuda sigue sin saldarse: "Bueno, querido, te mando un abrazo. Si fuese que sí te hubiese dicho '¡sí!' pero no digo nada más. Que Dios nos lo pague". Una frase con la que confirma, sin entrar en detalles, que Isabel aún le debe dinero, pero evitando alimentar el morbo o el conflicto directo.

Lejos de la revancha, se muestra sinceramente satisfecho por el acercamiento de su examiga con su hijo. "Me encanta y ojalá que se reconcilie con más gente y con el mundo y el mundo con ella y que, o por lo menos con la gente que importa y la familia y los hijos y las madres, o sea, tienen que estar ahí unidos", reflexiona, subrayando la importancia de recomponer lazos familiares por encima de cualquier guerra mediática.

El artista se muestra especialmente empático con la situación emocional de la tonadillera y le lanza un mensaje cargado de cariño: "Yo le deseo lo mejor del mundo, lo digo de todo corazón. Y que llegue la calma un poco a su corazón, ¿no? Porque la calma no la da un escenario, la calma no la da una bata de cola, la calma no la da los focos, la calma la da las cosas sencillas, la familia y todo eso. Y yo sé que ella seguramente necesita de esa parte para sentirse plenamente feliz".