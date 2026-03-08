Luke Lamperti se impone en el esprint de la primera etapa de la París-Niza

Redacción Deportes, 8 mar (EFE).- El estadounidense Luke Lamperti (EF-Education) se hizo con la victoria en el esprint masivo con el que terminó la primera etapa de la París-Niza, que se disputa entre este domingo y el 15 de marzo, mientras que el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) fue tercero.

El mejor español fue Juan Ayuso (Lidl-Trek), vigésimo quinto, bien posicionado en el pelotón para no perder tiempo en la llegada.

En una carrera que irá de menos a más en dificultad, los 170,9 kilómetros de la primera etapa parecían un buen prólogo, divididos entre un primer tramo más llano y cuatro puertos de tercera categoría en los 65 kilómetros finales.

La acción empezó muy pronto. Seis ciclistas se apuntaron a la aventura de la fuga cuando no habían transcurrido ni cinco kilómetros desde la salida oficial: Casper Pedersen (Soudal), Luke Durbridge, Patrick Gamper (ambos Jayco), Max Walker (EF-Education), Mathis Le Berre (TotalEnergies) y Sébastien Grignard (Lotto).

Los seis escapados rodaron juntos todo el día con una diferencia de en torno a un minuto y 20 segundos respecto al pelotón. Solo hubo movimientos entre ellos cuando se acercaban a las cotas puntuables, en busca de los puntos para el maillot de la montaña.

Cuando restaban 12 kilómetros para el final, en la última subida a Chanteloup-les-Vignes (1,1 kilómetros al 8,3% de pendiente), el británico Max Walker subió el ritmo en la fuga, dejando atrás a Durbridge. Por detrás, el pelotón aprovechó la falta de entendimiento para recortar diferencias, llegando a la cima a apenas 20 segundos de los escapados.

Los franceses Quentin Pacher (Groupama) y Joris Delbove (TotalEnergies) atacaron desde la cabeza del pelotón, pero su movimiento solo sirvió para acercar a todo el grupo a la fuga. Los escapados fueron neutralizados a 2 kilómetros para el final, dejando todo listo para el esprint masivo, en el que se impuso el estadounidense Luke Lamperti (EF-Education), con un tiempo total de 3h45:17.

La 84 edición de la París-Niza, la 'Carrera del Sol', se disputa desde este domingo hasta el día 15 con nombres destacados del pelotón, como el del danés Jonas Vingegaard, quien debuta en carrera oficial esta temporada, así como los españoles Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.