Los momentos de la jornada 27

Madrid, 8 mar (EFE).- Momentos de la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

Con 10 bajas y la obligación de cortar una mala racha de dos derrotas consecutivas en LaLiga que situaban al Barcelona a una distancia de 4 puntos, el Real Madrid aterrizó en Balaídos. Su mejoría, desde la voluntad y el compromiso, le situó a la misma distancia de una crisis con la que decir adiós al título, que de un triunfo sufrido en el añadido. Con la fe que le faltó en el Santiago Bernabéu ante el Getafe, para ir en su búsqueda hasta el último aliento.

Sólo bajo el factor fortuna, tan importante en el fútbol, puede explicar el desenlace entre lo que ocurrió en el minuto 87, cuando el poste de la portería de Thibaut Courtois repelió el disparo con intención de Iago Aspas, y el 94, cuando el disparo de Fede Valverde lo desvió con su cuerpo Marcos Alonso, dibujando una trayectoria imparable. La victoria tan agónica como necesaria, sostiene al Real Madrid en la pelea mientras cuenta los días para recuperar futbolistas importantes.

La solidez del líder de LaLiga, el Barcelona, que enlaza tres triunfos consecutivos, la sostuvo en un día gris en San Mamés su gran referente, Lamine Yamal. No estaba disfrutando especialmente en el partido, pero bastó una conexión de la pareja letal que forma junto a Pedri y su visión privilegiada, para sentenciar un encuentro marcado por el desgaste de los dos equipos en Copa del Rey, en el que Joan García había frenado las ganas de levantarse del Athletic Club.

Como los más grandes que aparecen cuando se les necesita y deciden, Lamine Yamal extendió su racha goleadora, el jugador con más pegada del torneo en la segunda vuelta. Controló con calidad, con el exterior del pie, el pase de Pedri, lanzó un amago hacia la izquierda y armó un disparo marca de la casa, con una comba directa a la escuadra que entró en la portería de Unai Simón tras besar la madera. El gol de la jornada.

Nada más certificar sus pasaportes a la final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid eliminando al Barcelona, y la Real Sociedad imponiéndose en el gran derbi vasco al Athletic Club, los caprichos del calendario presentaron en el Metropolitano un simulacro de la gran cita del próximo 18 de abril en Sevilla.

El duelo bello, de intercambio de golpes, se lo llevó el Atlético de Madrid gracias a un doblete de Nico González. El tanto del triunfo con un testarazo inapelable, marcando los tiempos y golpeando con el corazón el centro. Antes, en su primer gol, el regalo de Antoine Griezmann fue para enmarcar. Escorado para chutar a portería, inventó un recurso mágico, una asistencia de tacón precisa que dejó todo a placer para que el argentino marcase y saborease uno de sus mejores días con la elástica rojiblanca.

No había hecho más que arrancar el partido en el Coliseum entre el Getafe y el Betis, en el que los de José Bordalás volvieron a tumbar a uno de los equipos de la zona alta de la clasificación extendiendo su mejor momento, cuando nada más superarse los seis minutos el colegiado se veía obligado a detener el juego. En unas imágenes impropias del fútbol español, la policía había irrumpido con el uso de la fuerza en uno de los fondos en el que se encuentran los ultras del conjunto getafense.

Instantes antes, un grupo de ultras miembros de los 'Comandos Azules' y de los 'Cachorros' habían acudido a intentar asaltar la zona del estadio donde estaban ubicados los aficionados rivales. Demasiado cerca del fondo pero con una protección policial que impidió con su actuación que se produjese una batalla campal. La carga acabó con aficionados detenidos, los jugadores del Getafe pidiendo calma a sus aficionados y un comunicado de LaLiga reafirmando "tolerancia cero ante cualquier acto de odio dentro o fuera de nuestros estadios".

La remontada en Mestalla en el estreno de Quique Sánchez Flores

El primer día de Quique Sánchez Flores como técnico del Alavés, tras la marcha de Eduardo Coudet a River Plate, llegó en uno de los estadios más especiales para el técnico madrileño, Mestalla. En el partido transitó por todos los estados posibles debido a la locura, de inicio a fin, de un duelo trepidante que dejó numerosas imágenes.

De un penalti señalado a favor del Alavés a los 28 segundos, aprovechado por Lucas Boyé, a perder el partido en el minuto 95 por un grave error en la marca de Pacheco a Hugo Duro y un agarrón que fue castigado con una pena máxima que permitió al Valencia remontar un partido en LaLiga tres años después. El partido estuvo en las botas de Mariano Díaz, recuperado para la causa por Quique en los minutos finales, cuando perdonó un contragolpe con todo para marcar. La imagen del partido fue el enfado de Luis Rioja al ser sustituido, al reaccionar asestando puñetazos al techo del banquillo y el asiento, soltando toda la rabia del momento.