La RFEF recibe este lunes a la delegación de FIFA que trabajará para el Mundial 2030

La celebración del centenario de la primera Copa Mundial, disputada en 1930, marcará una edición histórica del Mundial de Fútbol en 2030, con España, Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay como países anfitriones. Este contexto constituye el telón de fondo de la visita que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acoge desde este lunes, cuando una delegación de funcionarios y expertos de la FIFA inicia en Madrid una agenda de trabajo centrada en la revisión de las posibles sedes, encuentros con autoridades y coordinación con clubes y representantes de ciudades candidatas. Según consignó el medio que dio a conocer la noticia, la FIFA desplazará su equipo técnico a España para la primera fase de análisis y evaluación en el proceso de preparación del torneo.

De acuerdo con la información publicada, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, liderará el recibimiento a la comitiva del máximo organismo internacional del fútbol. La agenda de la delegación incluirá reuniones con diversos actores institucionales, incluidos funcionarios del Gobierno nacional, intendentes de posibles ciudades anfitrionas y representantes de clubes de fútbol que podrían implicarse en el evento. El proceso abarcará una revisión exhaustiva de las infraestructuras futbolísticas, logísticas y de servicios, considerando los requisitos exigidos por la FIFA para la organización de la Copa del Mundo.

El medio detalló que la estadía del grupo de trabajo en territorio español tendrá una duración de dos semanas, tiempo durante el cual se prevé el desarrollo de una intensa labor de inspección y consulta en las distintas regiones que han presentado su candidatura como sedes del campeonato. Tras la conclusión del itinerario en España, la delegación proseguirá su recorrido por Portugal y Marruecos, países también confirmados como coprotagonistas de la cita mundialista.

La organización compartida por seis naciones responde a la decisión adoptada por la FIFA para conmemorar el centenario del torneo, situando el partido inaugural en Uruguay, donde se celebró la primera Copa del Mundo en 1930. El formato multilateral requiere un riguroso trabajo de coordinación entre los distintos comités organizadores nacionales y las autoridades de la FIFA, que buscan garantizar los estándares internacionales de competencia, seguridad y promoción del evento.

Según reportaron los canales oficiales y medios de comunicación, el trabajo conjunto entre la RFEF y la FIFA incluirá evaluaciones sobre la capacidad de las instalaciones deportivas, propuestas de mejoras en los estadios, análisis de las conexiones de transporte y la disponibilidad de oferta hotelera, así como revisiones de las infraestructuras auxiliares como centros de entrenamiento y espacios para los equipos visitantes. Además, la agenda contempla encuentros con autoridades municipales y regionales para coordinar aspectos logísticos y de seguridad.

Tal como publicó la fuente original, la FIFA y los comités organizadores mantendrán una colaboración estrecha con los gobiernos implicados a fin de asegurar que las inversiones y los esfuerzos logísticos contribuyan al éxito del torneo. Esta edición del Mundial plantea nuevos desafíos por el número de países involucrados y la necesidad de adaptar la competición a las particularidades de cada sede.

Durante las dos semanas de labor en España, la delegación planea realizar inspecciones técnicas en los estadios postulados, entrevistas con los equipos locales de gestión de infraestructuras y reuniones para revisar los avances en materia de derechos audiovisuales, preparación de fan zones y otros servicios para aficionados. La FIFA también analizará el cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad, integración y legado social asociados a la realización del torneo, un aspecto considerado clave en la selección definitiva de las sedes.

Tras la finalización de la etapa de evaluación en España, las actividades de la delegación continuarán en Portugal y Marruecos, según informó el medio que reveló la agenda. Las conclusiones del informe de la FIFA influirán en la selección y confirmación de las ciudades anfitrionas y en la asignación de partidos durante la Copa del Mundo 2030.

El proceso refleja la dimensión internacional y la complejidad logística que implica la mayor cita deportiva del fútbol. Los avances y resultados de la visita de la delegación de FIFA serán seguidos de cerca por todas las partes involucradas, ya que de estas inspecciones y reuniones dependerán decisiones clave sobre el futuro desarrollo de la Copa Mundial de 2030.