Israel promete que impedirá la elección del sucesor de Jamenei

El portavoz militar del Ejército de Israel, Avichai Adraee, transmitió a través de un mensaje en redes sociales una advertencia dirigida a quienes planean involucrarse en la designación del nuevo líder supremo iraní, señalando que “el largo brazo del Estado de Israel seguirá persiguiendo al Califa y a cualquiera que intente nombrarlo”. Con esto, el Ejército israelí expresó sin reservas su intención de impedir la elección del sucesor de Alí Jamenei, recientemente fallecido en Teherán durante un ataque conjunto con Estados Unidos. Así lo reportó el medio, agregando que estas afirmaciones acentúan la tensión de cara al inminente cónclave previsto en la ciudad santa de Qom, donde la Asamblea de Expertos se alistaba para anunciar al nuevo guía religioso.

Según publicó la fuente, la Asamblea de Expertos —institución encargada de designar a la máxima autoridad política y espiritual en el sistema iraní— ya habría consensuado en su mayoría el nombre del sucesor y preparaba una reunión que podría celebrarse desde el mismo domingo para hacer público el resultado. Sin embargo, hasta ese momento no existía confirmación oficial sobre la celebración de la sesión ni sobre el candidato escogido. La situación, según consignó la fuente, mantenía a la expectativa tanto a los actores políticos locales como a los observadores externos, debido a la relevancia que la figura del líder supremo tiene en la estructura del poder iraní.

“Advertimos a todos aquellos que tengan previsto participar en la sesión para elegir al califa: no dudaremos en atacaros también a vosotros”, manifestó Adraee en el mensaje recogido por la fuente original. Estas declaraciones llegan en un clima marcado por la presión internacional y la incertidumbre sobre la sucesión en el liderazgo de la República Islámica de Irán. El contexto se agrava por la muerte de Jamenei, quien ocupaba el cargo desde 1989 y cuya influencia modeló la política y las relaciones exteriores del país durante décadas.

De acuerdo con los informes, varios nombres surgieron como posibles relevos. Entre ellos destaca Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo; también se mencionan asesores cercanos a la cúpula del régimen como Asghar Hijazi, Ali Lariyani y Sadiq Larijani. Otro candidato sobre la mesa es Hasan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.

La amenaza israelí, comunicada de manera oficial a través de su portavoz, representa una intensificación del discurso respecto al futuro político iraní luego del deceso de Jamenei. Según relató la fuente, medios oficiales en Irán habían anticipado que la mayoría de los miembros de la Asamblea de Expertos ya tenía decidido el relevo y que la reunión para formalizarlo tenía carácter inminente en Qom, ciudad de alto valor espiritual para el régimen.

La intervención del portavoz militar israelí de forma pública busca disuadir tanto a los posibles aspirantes como a los integrantes de la Asamblea. Según detalló el medio, la declaración enfatizó que Israel no contemplaba límites en sus acciones para interferir en la designación del nuevo líder religioso, extendiendo la amenaza incluso a quienes participen en la mencionada sesión.

El liderazgo supremo constituye el eje central del sistema teocrático-político iraní, y su sucesión marca momentos de especial sensibilidad tanto política como social para la República Islámica. Actores regionales y potencias internacionales observan el desarrollo de los hechos por el impacto potencial en la dinámica de poder en Oriente Próximo.

Medios iraníes y la fuente original sostienen que los procedimientos internos de la Asamblea de Expertos cuentan con amplio hermetismo y que la información sobre deliberaciones y acuerdos no suele trascender hasta su formalización. Las especulaciones sobre el remplazo, así como la presión y las advertencias externas, colocan a los miembros de la Asamblea en una posición de notable exposición ante el escenario internacional.

El desarrollo de la reunión en Qom y el anuncio del reemplazo de Jamenei se perciben dentro y fuera del país como episodios que pueden condicionar no solo la política interna iraní, sino también la evolución de sus relaciones con Israel y otras potencias regionales. La postura israelí de impedir el relevo, publicada por la fuente, sitúa a ambos países en una nueva fase de confrontación y añade un elemento adicional al entorno geopolítico de Oriente Próximo tras la muerte del ayatolá.