Israel ataca en Beirut a comandantes de la Fuerza Quds iraní para el Líbano

Redacción Internacional, 8 mar (EFE).- El Ejército de Israel afirmó este domingo que llevó a cabo un "ataque preciso" en Beirut contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, entre una intensa campaña israelí de bombardeos tras el inicio de la guerra contra Irán.

"Los comandantes del Cuerpo del Líbano de la Fuerza Quds operaban para promover ataques terroristas contra el Estado de Israel y sus civiles, al mismo tiempo que operaban para la Guardia Revolucionaria en Irán", afirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

La nota, que no precisó más detalles sobre la operación, se limitó a añadir que los comandantes se encontraban en Beirut y acusó a Irán de operar "en el corazón de la población civil" de el Líbano.

Medios libaneses, como la cadena de televisión LBCI, reportaron en las redes sociales un ataque aéreo contra una habitación de un hotel en el área capitalina de Raouche, sin precisar si dejó víctimas.

El nuevo ataque se produce en medio de la creciente campaña de bombardeos contra el Líbano -desplazando ya al menos a 100.000 personas-, y después de que Israel ocupara nuevas posiciones militares en el sur de este país vecino ("menos de diez" en total, según las fuerzas armadas).

El grupo chií se incorporó a la escalada bélica regional el pasado lunes, tras atacar a Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí. Desde entonces, ya hay más de 294 muertos en el Líbano y los heridos superan el millar, según cifras locales. EFE