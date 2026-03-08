Honduras asumirá el 50% del alza en gasolina y diésel para mitigar el impacto del encarecimiento del petróleo

El Gobierno de Honduras ha anunciado que asumirá temporalmente --a partir del próximo lunes-- el 50% del incremento en los precios de la gasolina regular y el diésel para amortiguar el impacto del alza internacional del petróleo, a fin de proteger la economía de los hogares y las actividades productivas del país ante el encarecimiento de los combustibles derivado de la reciente escalada de violencia en Oriente Próximo.

Según datos de la Presidencia de Honduras, el precio internacional del barril de petróleo ha aumentado en los últimos días un 36%, pasando de 67,02 dólares a 91,24 dólares, lo que ha generado presiones al alza en los precios de los derivados del petróleo a nivel mundial, repercutiendo directamente en la estructura de precios de los combustibles en Honduras.

Así las cosas, el Gobierno hondureño ha decidido asumir de forma temporal la mitad del incremento previsto para los combustibles antes mencionados con el objetivo de reducir su impacto en los hogares y en las actividades económicas del país, y "preservar la estabilidad del país", ha explicado el propio Ejecutivo en un comunicado difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con las autoridades, la gasolina regular registrará un aumento de 4,28 lempiras por galón, de los que el Estado cubrirá 2,14 lempiras por galón. En el caso del diésel, el incremento será de 6,61 lempiras por galón y el Gobierno asumirá también la mitad, es decir, 3,305 lempiras por galón.

Este "esfuerzo", ha precisado el Gobierno hondureño, tendrá un coste estimado de 29,7 millones de lempiras semanales (unos 94.000 euros) para las finanzas públicas, lo que equivale a unos 118,9 millones de lempiras (unos 3,88 millones de euros) al mes y a cerca de 1.427,1 millones de lempiras (unos 46 millones de euros) durante todo el año 2026.

Desde Presidencia han insistido en que la medida pretende "acompañar a las familias hondureñas en un contexto internacional complejo mientras se estabilizan los precios de los combustibles, que repercuten directamente en el costo de la vida, la actividad económica y el bienestar" de los hogares del país.

En ese sentido, el Gobierno ha reafirmado su intención de actuar "con responsabilidad, prudencia fiscal y solidaridad", al tiempo que ha expresado su esperanza de que la comunidad internacional logre restablecer la paz y la estabilidad en el corto plazo, lo que permitiría estabilizar los precios de los combustibles que inciden directamente en el costo de vida y la actividad económica del país.