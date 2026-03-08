(Crónica) El Racing acerca el ascenso, el Dépor falla y Las Palmas se viene arriba

Los 56 puntos obtenidos por el Racing de Santander al término de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion marcaron distancia sobre sus seguidores inmediatos e incrementaron sus opciones para lograr el ascenso directo. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el equipo cántabro consolidó su liderazgo tras superar por 4-3 al Córdoba en un encuentro disputado en El Sardinero. La victoria, marcada por el doblete de Andrés Martín y los goles de Manu e Iñigo Vicente, respondió de manera categórica al reto presentado por el conjunto andaluz, que abrió el marcador gracias a Trilli.

Europa Press detalló que la reacción del Racing no tardó en llegar. Andrés Martín igualó el resultado y el equipo mantuvo la intensidad tras el descanso con los aciertos de Manu e Iñigo Vicente. Aunque Isma Ruiz acortó la diferencia para el Córdoba, la intervención final de Andrés Martín selló la ventaja local. Este resultado permitió al Racing afianzarse como puntero con una diferencia de siete unidades sobre el Castellón y nueve respecto al Deportivo Alavés, al que le resta disputar su encuentro frente a la Cultural Leonesa. La derrota sufrida por el Deportivo de La Coruña también se sumó a este contexto, quitándole impulso en la pelea por el ascenso directo.

El medio Europa Press consignó que el Deportivo de La Coruña, en su estadio, no consiguió superar al Granada y cayó por 0-2. El gol inicial, marcado por José Arnáiz, desestabilizó al conjunto gallego. Durante la segunda mitad, los dirigidos por Pacheta controlaron el transcurso del juego y concluyeron el encuentro con una ventaja ampliada por la anotación de Jorge Pascual. La derrota dejó al Deportivo atrás en su objetivo de escalar posiciones hacia la élite del fútbol español.

La UD Las Palmas obtuvo una victoria contundente al imponerse 4-0 sobre el Ceuta. Europa Press reportó que la escuadra canaria, impulsada por un gran desempeño ofensivo, sumó su segundo triunfo consecutivo y elevó a siete la cantidad de goles anotados en sus dos compromisos más recientes. Destacó el aporte de Manu Fuster, cuyo tanto antes del descanso abrió el camino, seguido de dos goles de Taisei Miyashiro y uno de Jonathan Viera. Este resultado alimentó las esperanzas del club de regresar a la Primera División, y mantuvo a Las Palmas con 48 puntos en la clasificación, mientras el Ceuta, que llegaba motivado por su pugna en el 'Top 6', vio frenada su progresión.

Durante la misma jornada, el Sporting de Gijón perdió oportunidad de acercarse a los puestos de arriba tras caer por 1-0 ante el Andorra. Según Europa Press, el equipo andorrano sumó su tercera victoria consecutiva y se distanció de la parte baja de la liga. El desenlace llegó en el minuto 94, cuando Yeray Cabanzón disparó al área y Jesús Bernal, en una jugada desafortunada, desvió el balón hacia su portería, otorgando los tres puntos al conjunto local.

El Eibar logró su primera victoria fuera de casa en la temporada derrotando 0-1 al Leganés, un resultado que, según Europa Press, permitió al equipo vasco alejarse de la zona de descenso, dejando al cuadro madrileño tan solo a tres puntos sobre los puestos comprometidos. A lo largo del resto de la jornada, otros resultados influyeron en la tabla de posiciones. El viernes, el Zaragoza venció 0-1 al Cádiz. En los encuentros del sábado se produjeron los siguientes resultados: Huesca y Albacete empataron sin goles; la Real Sociedad B derrotó 4-2 al Castellón; el Burgos superó 2-0 al Mirandés y el Málaga igualó 3-3 frente al Valladolid.

La jornada 29 se completó el lunes con el duelo pendiente entre Almería y Cultural Leonesa, fijado en el calendario para las 20:30 horas, de acuerdo con la información reseñada por Europa Press. A medida que avanza la temporada, el desarrollo de estos partidos continúa configurando la lucha por los puestos de ascenso y descenso en LaLiga Hypermotion. El rendimiento de equipos como el Racing de Santander y Las Palmas, junto con los tropiezos de rivales directos como el Deportivo de La Coruña y el Sporting de Gijón, mantiene abierta la disputa cuando restan varias jornadas por disputarse.

El entorno del campeonato refleja una dinámica cambiante, en la que los equipos buscan consolidar objetivos y reaccionar ante los desafíos inmediatos. Europa Press puntualizó que el despliegue ofensivo de algunos conjuntos, combinado con la efectividad en momentos clave, está resultando determinante al configurar la clasificación y las aspiraciones de ascenso directo al término de cada fecha disputada.