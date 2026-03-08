Australia estudia proteger a los países de Oriente Medio de los ataques con drones de Irán

Sídney (Australia), 8 mar (EFE).- El gobierno de Australia indicó este domingo que estudia una petición por parte de algunos países de Oriente Medio para que les ayuden a protegerse de los ataques de drones y misiles lanzados por Irán.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, confirmó que el país austral ha recibido solicitudes de ayuda de "muchos países que no participan (en la guerra) que han sido atacados por Irán", sin detallar qué naciones, conforme a la transcripción oficial de una entrevista con el canal público ABC.

Al ser preguntada sobre si esta asistencia estaba relacionada con los drones y misiles lanzados por Teherán, Wong respondió que es "correcto".

"Trabajaremos en ello de acuerdo con la postura que he expuesto, que es que no participaremos en acciones ofensivas contra Irán y hemos dejado claro que no participaremos en ningún despliegue de tropas terrestres en Irán", subrayó la jefa de la diplomacia.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado de la semana pasada una oleada de ataques contra Irán en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Irán, por su parte, ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y países vecinos aliados de Washington, como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Kuwait, entre otros.

Los ataques de Teherán han obligados a los países del Golfo, un enlace clave para los viajeros entre Europa y Asia, a suspender vuelos, dejando a pasajeros varados en todo el mundo.

Australia, que respalda los ataques estadounidenses e israelíes al considerar que es necesario para "impedir que Irán obtenga un arma nuclear y que siga amenazando la paz y la seguridad internacional", tenía unos 115.000 nacionales en la región, de los cuales alrededor de 11.000 ya han sido evacuados, según la ministra.

Camberra, que insiste en que no participará en acciones "ofensivas", es un importante aliado de Washington y cuenta con decenas de militares australianos enrolados en submarinos nucleares estadounidenses, incluidos tres efectivos en el submarino que hundió un barco iraní el miércoles. EFE