Atacan con un dron un puesto de votación en el centro de Colombia tras cierre de comicios

Bogotá, 8 mar (EFE).- Un puesto de votación en una zona rural del municipio de La Macarena, departamento de Meta, en el centro de Colombia, fue atacado con un dron al término de las elecciones de este domingo para el Senado y la Cámara de Representantes, una jornada en la que también se votó por tres consultas interpartidistas a la Presidencia.

La Registraduría (autoridad electoral) informó del ataque en el caserío de Puerto Lozada, que quedó registrado en un video divulgado en redes sociales en el que se observa a los jurados tenidos en el piso para ponerse a salvo mientras se escuchan detonaciones en el exterior del salón adaptado como puesto de votación.

"Debido a esta situación de orden público, no ha sido posible adelantar el proceso de preconteo de votos" en Puerto Lozada, indicó la Registraduría.

El Ejército confirmó que el ataque fue realizado con un dron y atribuido a integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño de la facción de alias Iván Mordisco, una de las disidencias de la guerrilla de las FARC que opera en esa zona del país.

"Es un acto criminal, dirigido a generar zozobra entre la población civil y a intimidar a las comunidades en medio de la jornada electoral. Gracias a la reacción inmediata de nuestras tropas, no se registran afectaciones a la población civil", precisó el Ejército.

Este ataque armado contra un puesto de votación es el primero registrado por las autoridades durante la jornada de este domingo, que había transcurrido de manera pacífica y tranquila, solo con algunos inconvenientes de tipo logístico.

La Registraduría también informó, después del cierre de las votaciones, de un incidente en el caserío de Corosalito, en el municipio de Chimá, del departamento caribeño de Córdoba, donde personas que se identifican como testigos electorales, pero que no cuentan con la respectiva acreditación, "amenazan con generar una asonada". EFE