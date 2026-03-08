Agencias

Anabel Pantoja, la última de la familia en reaccionar a la reconciliación de su tía Isabel y su primo, Kiko Rivera

Guardar

Desde hace años a Anabel Pantoja se la conoce por ser 'la Suiza' de la familia Pantoja. Siempre templando gaitas entre los miembros del clan, intentando calmar las aguas entre primos y tía cuando la guerra ha estado en su punto más álgido y hasta cuando había bandera blanca entre alguno de los implicados. Pero de un tiempo a esta parte 'la sobrinísima' decidió poner distancia y centrarse en su familia, adora a Isabel Pantoja, a Kiko y a Isa y sólo quiere que reine la paz.

La noticia de la semana ha sido la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Algo que parecía lejos en el tiempo, no un imposible porque una madre es una madre, pero algo harto difícil a juzgar por los acontecimientos de los últimos años. Pero ha bastado un post del DJ con una fotografía junto a su madre y la información de la periodista Almudena del Pozo para saber que entre ellos ha habido un acercamiento.

Y mientras esto ocurría, la sobrina favorita de la intérprete de 'Marinero de luces' se encontraba disfrutando de un Festival de música en Formigal junto a otros creadores de contenido, totalmente ajena al huracán informativo que una vez más rodeaba a su familia. De los Pantoja, Anabel era la última en reaccionar a este inesperado movimiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

De prometer el fin del neoliberalismo a la moderación: los cuatro años de Boric en Chile

De prometer el fin del

Muere un soldado de EEUU atacado por Irán en Arabia Saudí

Infobae

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Aumenta a 42 el número de muertos en las inundaciones en Kenia

Aumenta a 42 el número

Evacuan aeropuerto de Kansas City en EE.UU. por una amenaza de seguridad que indaga el FBI

Infobae