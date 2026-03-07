Úrsula Corberó, radiante de felicidad y volcada en el pequeño Dante en sus primeros días como mamá

Cargada con su hijo Dante y protegida del frío con un mono de pelo y un gorro de lana, Úrsula Corberó acudió a una clínica en Madrid acompañada por su madre para las primeras revisiones del recién nacido, mientras la atención mediática se centra en el inicio de su vida como madre. A pesar de la ausencia de su pareja, Chino Darín, quien permanece en Buenos Aires por motivos laborales, la actriz manifestó sentirse “muy contenta” en este comienzo de etapa, según detalló el medio CHANCE.

Úrsula Corberó, conocida por su papel en “La casa de papel”, realizó sus primeras declaraciones públicas tras el nacimiento de Dante, ocurrido el 9 de febrero. “Súper bien, todo soñado”, aseguró la actriz sobre el proceso del parto, de acuerdo con lo informado por CHANCE. Durante su visita médica, Corberó mantuvo una actitud reservada, característica que ha predominado en la gestión de su vida personal junto a Chino Darín. El medio CHANCE ha remarcado que ambos han llevado el embarazo con máxima discreción y solo han compartido algunos momentos puntuales a través de sus redes sociales durante los últimos nueve meses.

En la salida a la clínica, la actriz optó por un abrigo largo negro y gafas de sol blancas, mientras mostraba un permanente gesto de felicidad. CHANCE señaló que su madre ha estado presente durante estos primeros días para acompañarla y asistirla, mientras la actriz asume las responsabilidades y experiencias iniciales de la maternidad. El padre del pequeño, Chino Darín, se encuentra en Argentina debido a compromisos profesionales, lo que ha impedido que comparta los primeros días con su hijo y su pareja en Madrid.

El nacimiento de Dante ha sido celebrado por la familia y por el entorno cercano a la pareja, con menciones públicas de satisfacción y alegría, tanto por parte de los padres como del abuelo del recién nacido, Ricardo Darín. Según consignó el medio, la familia ha preferido mantener los detalles en privado y limitar el acceso a información íntima.

La experiencia de Corberó, tal como reportó CHANCE, contrasta con la alta exposición que otros personajes públicos suelen afrontar en situaciones similares. A pesar de la atención de la prensa, la actriz ha priorizado la privacidad y la tranquilidad familiar en estos primeros días. Esta estrategia de comunicación ha permitido que el nacimiento de Dante se desarrolle en un ambiente controlado, sin la intervención directa de los medios.

La noticia del nacimiento y las primeras apariciones públicas de Corberó y su hijo han generado interés tanto en España como en Argentina, países de origen de la pareja. Según CHANCE, Corberó continuará centrada en su hijo durante los próximos días, amparada por el apoyo de su entorno más cercano, hasta el posible regreso de Chino Darín a Madrid.