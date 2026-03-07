Agencias

Trump rechaza el apoyo de Reino Unido "ahora que ya hemos ganado la guerra"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha desdeñado este sábado la aportación de Reino Unido en el marco de la guerra abierta con Irán porque "no lo necesitamos" y porque "ya hemos ganado la guerra".

"Reino Unido, que una vez fue un gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está pensando en serio enviar dos portaaeronaves a Oriente Próximo", ha apuntado Trump en redes sociales.

"Está bien, primer ministro (Keir) Starmer. Ya no los necesitamos, pero lo recordaremos. ¡No necesitamos a gente que se une a las guerras después de que ya las hemos ganado!", ha argumentado el mandatario estadounidense.

El Gobierno británico no ha participado en las operaciones ofensivas contra Irán ni se ha comprometido a hacerlo, aunque la BBC ha informado este sábado de que un portaaeronaves británico ha elevado su nivel de alerta por si fuera necesario enviarlo a Oriente Próximo. Londres sí ha permitido la utilización de sus bases para operaciones defensivas.

