Trump confirma su reconocimiento del Gobierno de Venezuela tras restablecer relaciones diplomáticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este sábado su reconocimiento del Gobierno de Venezuela liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez después de que Estados Unidos y las autoridades en funciones del país acordaran el jueves restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

"Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro", ha manifestado Trump en un discurso ante los principales líderes de la derecha latinoamericana en Florida con motivo de una cumbre contra el narcotráfico.

"Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien está haciendo un trabajo estupendo, colaborando. Quiero decir que está haciendo un trabajo estupendo porque está colaborando con nosotros. Si no estuviera colaborando con nosotros no diría que está haciendo un trabajo estupendo, sino que diría que está haciendo un trabajo muy malo. Inaceptable", ha argumentado.

Rodríguez "está haciendo un trabajo estupendo, ¿verdad, Marco?", ha planteado en referencia al secretario de Estado, Marco Rubio. "Y se lleva muy bien con Marco", ha revelado.

Como resultado, ha destacado, "estamos sacando enormes cantidades de petróleo". "Están haciendo más dinero que nunca. Tenemos a las grandes petroleras. Están ganando más dinero", ha subrayado. "Están ganando más dinero que en toda la historia del país y lo están gastando adecuadamente", ha recalcado. Trump ha ensalzado la "histórica transformación" de Venezuela y ha adelantado que "pronto vamos a lograr el gran cambio en Cuba".

Trump ha celebrado también un "histórico" acuerdo sobre el oro venezolano "para permitir que nuestros dos países colaboren y faciliten la venta de oro y otros minerales venezolanos".

"Tienen grandes cantidades de oro. Buenas tierras. Muy buenas tierras. Pero no pudieron apropiárselas. El sistema no les permitió aprovechar el valor de sus tierras", en referencia a las antiguas autoridades lideradas por el ahora detenido presidente Nicolás Maduro.

De hecho, este mismo jueves, Rodríguez reiteraba la voluntad de su Ejecutivo para construir una agenda de trabajo conjunta con la Casa Blanca, durante un acto en el que ha estado acompañada del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, y en el que se ha formalizado un acuerdo entre la petrolera Shell y la empresa venezolana de ingeniería Vepica.

"Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional", ha asegurado la que fuera 'número dos' de Nicolás Maduro, quien está encarcelado en Nueva York desde que fuese capturado a principios de enero en el ataque de Estados Unidos contra Caracas que dejó un centenar de muertos.

Trump ha mencionado precisamente la operación militar contra Maduro, al que se ha referido como "uno de los mayores capos de todos". "Nadie había visto nada igual. Era una base militar muy potente, un fuerte, y entraron, lo sacaron y la gente no lo podía creer", ha apuntado.

"Fueron 18 minutos de pura violencia y nos lo llevamos. No perdimos a nadie, ningún aparato ni material militar, cero", ha resaltado y ha puesto como ejemplo este tipo de incursiones como herramientas de la nueva "alianza militar" Escudo de las Américas presentada este sábado en Miami.