Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos" pero tendrá "una gran vida nueva"

Miami (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirmó que está negociando con La Habana y que tendrá "una gran vida nueva".

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es", expresó el mandatario durante una cumbre en Miami con presidentes de la derecha latinoamericana.

Trump aseguró que espera "con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba", pero también señaló que su "enfoque ahora mismo" está en la guerra de Irán.

También dijo que él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio, están "negociando" con el Gobierno de La Habana.

"Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba; desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba", declaró.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano y Trump anunció aranceles para cualquiera que le suministre curdo, un bloqueo energético que ha agravado la crisis social y económica de la isla.

Los asistentes a la cumbre de Trump en MIami son los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión. EFE

