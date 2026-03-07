Sonia Bermúdez: "El grupo sale reforzado y vienen jugadoras con muchísima energía"

La reciente aparición de dos nuevas futbolistas en la selección española femenina marcó uno de los momentos relevantes de la fase clasificatoria al Mundial de Brasil 2027, según destacó la entrenadora nacional Sonia Bermúdez en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La anotación de Lucía Corrales en su primer partido con la selección absoluta ilustró el proceso de renovación del plantel, que sumó seis puntos tras imponerse a Islandia y Ucrania. En este contexto, Bermúdez subrayó que el grupo se encuentra fortalecido y que las nuevas convocadas aportan una energía notable de cara al próximo encuentro ante Inglaterra, informó la RFEF.

La entrenadora remarcó que los días previos a la fase clasificatoria se caracterizaron por un alto nivel de exigencia y competitividad, lo que ha complicado el proceso para asegurar un puesto en la convocatoria. Según publicó la RFEF, Bermúdez precisó: “Llevamos días muy buenos de trabajo donde ganarse el puesto está muy difícil y, si vienen las futbolistas, es porque confiamos en ellas”. La seleccionadora añadió que la victoria ante Ucrania, por 1-3, permitió alcanzar el objetivo trazado, a la vez que el grupo logró conjugar resultados con el debut de nuevas piezas: “Victoria, lo que queríamos. Seis puntos y a pensar en Inglaterra”.

En el análisis técnico del encuentro contra el combinado ucraniano, Bermúdez explicó que el equipo cerró el partido con dos delanteras en busca de mayor verticalidad ofensiva y oportunidades para aumentar el marcador. La RFEF detalló que la entrenadora reconoció la progresión de Edna Imade, quien aprovecha la confianza depositada en ella y suma minutos de juego junto al resto del plantel. Según enfatizó Bermúdez, prácticamente todas las jugadoras tuvieron participación en los partidos recientes, a excepción de una futbolista de campo y la portera Enith Salón: “Contentas también porque todas hayan podido aportar al equipo”, indicó la seleccionadora en sus declaraciones recogidas por la RFEF.

La gestión de cargas físicas y minutos jugados entre las futbolistas experimentadas del equipo también formó parte de su planteamiento. Bermúdez hizo hincapié en la situación de Ona Batlle y Alexia Putellas, quienes acumulan una importante cantidad de minutos en sus respectivos clubes. Sobre Putellas, la entrenadora aclaró que la decisión de utilizarla solo durante la primera mitad respondió a la necesidad de administrar energías y permitir el descanso de jugadoras habituales del once inicial. El medio de la RFEF consignó que Bermúdez concluyó sus valoraciones anticipando el compromiso frente a Inglaterra como próximo objetivo, insistiendo en la importancia de que todo el plantel alcance el máximo nivel físico: “Lo que queremos es que todo el mundo esté al 100% para enfrentarnos a Inglaterra”.

Según informó la RFEF, la convocatoria más reciente de la selección española femenina evidencia el peso creciente de las categorías inferiores en el flujo de talentos hacia la absoluta. Bermúdez subrayó que la integración de futbolistas jóvenes no solo responde a la planificación deportiva, sino también a la búsqueda de alternativas sólidas que permitan mantener la competitividad en cada ciclo de clasificación. La estratega remarcó la importancia de la confianza depositada en las nuevas incorporaciones, recursos fundamentales para enfrentar los retos venideros.

En este proceso reciente, la selección española aseguró seis puntos al vencer a Islandia y Ucrania. De acuerdo a la información de la RFEF, la apuesta por la rotación y la participación de la mayoría de las futbolistas convocadas recibió una valoración positiva por parte del cuerpo técnico, que apunta a consolidar el equilibrio entre experiencia y juventud antes del compromiso contra Inglaterra en la siguiente ventana internacional.