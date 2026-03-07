Putin pide retomar la vía diplomática en el conflicto con Irán en una llamada con Pezeshkian

Putin aseguró que Rusia mantiene comunicación regular con líderes de los países del Consejo de Cooperación del Golfo tras los recientes ataques que han sufrido varios de estos Estados en el marco de las represalias impulsadas por Irán. Según publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en redes sociales, el mandatario también reiteró la posición rusa de buscar un alto el fuego inmediato y el retorno al diálogo en la crisis entre Irán y Occidente, declaración que realizó durante una conversación telefónica este miércoles con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

De acuerdo con la información difundida por el medio oficial ruso, Putin subrayó el rechazo al uso de la fuerza como método para dar solución a los problemas vinculados con Irán o situaciones emergentes en Oriente Próximo. Según detalló el Ministerio, el presidente ruso enfatizó la necesidad de reanudar negociaciones de carácter diplomático como vía para la resolución de la actual escalada de hostilidades, tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

El Kremlin confirmó que durante la llamada, Putin transmitió sus condolencias a Pezeshkian por la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, describiendo el hecho como un "asesinato", así como la del resto de los altos funcionarios civiles y militares fallecidos. Según consignó el comunicado oficial ruso, el presidente lamentó la muerte de más de mil personas, cifra reportada por las autoridades iraníes como el número de víctimas civiles y oficiales que ha dejado la operación militar occidental. El balance incluye a integrantes del gabinete iraní y miembros de la cúpula del Ejército.

El medio reseñó que tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que han provocado la muerte de más de un millar de personas en Irán, las fuerzas armadas iraníes respondieron con el lanzamiento de misiles y drones en dirección a Israel y a bases estadounidenses localizadas en varios puntos de Oriente Próximo. El intercambio ha aumentado la tensión regional y activado respuestas de seguridad de parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que han denunciado ataques a su territorio en el contexto de las represalias cruzadas.

Según detalló el medio ruso, Pezeshkian agradeció durante la conversación la manifestación de apoyo de Putin al pueblo persa, especialmente en lo que refiere a la defensa de su soberanía e independencia nacional. El presidente iraní expuso a su homólogo ruso una actualización sobre los acontecimientos recientes del conflicto y destacó la importancia de mantener la coordinación entre ambos países frente al incremento de la presión internacional sobre la República Islámica.

Tal como consignó el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Moscú sostiene contactos directos y permanentes con los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, un bloque que ha tenido un papel significativo en la dinámica regional tras los ataques. El organismo agrupa a Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin y Omán, varios de los cuales han experimentado incidentes de seguridad vinculados a la actual escalada.

Reportó la fuente gubernamental que el presidente ruso reivindicó la postura de principios de su país sobre el rechazo al uso de la violencia en el manejo de diferencias internacionales, instando a que se exploren vías políticas para evitar una extensión mayor del conflicto. Este mensaje fue transmitido mientras continúan los enfrentamientos y las represalias entre Irán y las potencias occidentales, situación que ha costado la vida de figuras clave del liderazgo iraní y ha agudizado la preocupación en la región.

La comunicación entre Moscú y Teherán se enmarcó en el contexto de un escenario de alta tensión y pérdida de vidas civiles, militares y autoridades políticas dentro del territorio iraní. Según informaciones difundidas, la muerte del líder supremo y miembros destacados del gobierno iraní ha sido consecuencia directa de la operación militar que involucra a fuerzas estadounidenses e israelíes, y que provocó, como respuesta, el uso de armamento avanzado por parte de Irán contra objetivos regionales.

El medio ruso hizo énfasis en que todas las partes involucradas en el conflicto han incrementado sus respectivos niveles de alerta y han buscado fortalecer sus alianzas diplomáticas, mientras la comunidad internacional sigue con atención la evolución de los acontecimientos. Rússia, según las declaraciones oficiales, defiende la necesidad de contención y promueve la reanudación de los contactos diplomáticos como medida urgente para frenar la violencia y evitar nuevos episodios de confrontación directa en Oriente Próximo.