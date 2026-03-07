(Previa) El Villarreal mide su ambición frente a la necesidad del Elche

El Villarreal CF busca este domingo ante el necesitado Elche CF (14.00 horas) una victoria que afiance todavía más su presencia en la próxima edición de la Liga de Campeones, en una vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports en la que el Real Betis quiere mantenerse en la quinta plaza a costa de un Getafe CF crecido tras asaltar en Bernabéu (16.15 horas) y en la que Sevilla FC y Rayo Vallecano (18.30 horas) y Valencia CF y Deportivo Alavés (21.00 horas), este último con el debut de Quique Sánchez Flores, se miden todos con el mismo objetivo: alejar el descenso.

En el Estadio de la Cerámica, donde se han mostrado muy sólidos este curso al perder únicamente con el Real Madrid y el líder FC Barcelona, los castellonenses reciben al peor visitante de la categoría, con solo cuatro puntos sumados y ninguna victoria a domicilio después de doce salidas en lo que va de temporada.

La derrota del pasado sábado frente a los azulgranas en el Spotify Camp Nou (4-1) rompió una serie de dos triunfos seguidos, los dos ante equipos de la Comunitat Valenciana -Levante (0-1) y Valencia (2-1)-, y ahora afronta un nuevo derbi con el que seguir acercándose a la confirmación 'Champions'.

Con 51 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid y ocho sobre el Betis, el conjunto amarillo vive instalado en el cuarto puesto de la tabla, y a falta de doce jornadas para el final tiene en su mano asegurarse un billete para la máxima competición continental del año que viene.

Por contra, los ilicitanos atraviesan serios problemas, marcando la zona de permanencia (26) con solo un punto de ventaja sobre el primero de los equipos en descenso, el RCD Mallorca -con un partido más-. Todavía no han ganado en 2026 y enlazan ya nueve jornadas sin vencer -cinco derrotas y cuatro empates- desde que despidieron el año superando con solvencia al Rayo Vallecano (4-0).

Todo, además, en una semana convulsa en la que la Fiscalía de Valencia solicitó una pena de 10 años y medio de prisión para el delantero Rafa Mir por supuestamente agredir sexualmente a una joven de 21 años en agosto de 2024.

Juan Foyth, Ayoze Pérez, Logan Costa y Pau Cabanes se perderán el partido por el 'Submarino Amarillo', pendiente del estado de Willy Kambwala. Eder Sarabia no podrá contar con el sancionado Yago Santiago ni con el lesionado Héctor Fort, mientras que Pedro Bigas y John Chetauya son duda por molestias musculares.

EL BETIS DEFIENDE LA QUINTA POSICIÓN EN GETAFE

Por su parte, el Real Betis, que encadena cinco fechas ligueras sin caer -tres triunfos y dos empates-, visita el Coliseum con el objetivo de asentarse en la quinta posición, con el RC Celta pisándole los talones. Solo tres unidades separan a los verdiblancos, con 43, de los gallegos (40), que cayeron el viernes en el último minuto ante el Real Madrid.

Los de Manuel Pellegrini frenaron su ritmo de crucero, después de vencer tres encuentros seguidos, repartiéndose los puntos en las últimas semanas con el Rayo (1-1) y con el Sevilla (2-2), este último un duelo en el que ganaba 2-0 al descanso y en el que se despidió de la victoria a apenas cinco minutos del final.

Ahora, espera cargarse de moral antes de iniciar el jueves su eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa ante el Panathinaikos griego, aunque se enfrentará a un rival eufórico después de asaltar el Santiago Bernabéu 18 años después.

Un solitario gol de Martín Satriano antes del descanso bastó al equipo de José Bordalás para sorprender al Real Madrid y atar su tercer triunfo en los últimos cuatro partidos, unos resultados que le han permitido alcanzar los 32 puntos y alejar los puestos de peligro, ahora siete por debajo. Aún así, sabe que no pueden relajarse si quiere evitar sustos.

Los azulones acudirán a la cita sin Abu Kamara ni Davinchi, lesionados, ni Adrián Liso, expulsado ante los blancos, y son duda tanto Juanmi Jiménez como Borja Mayoral. En el cuadro bético, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón serán las ausencias del técnico chileno.

DUELOS DIRECTOS POR LA PERMANENCIA EN EL PIZJUÁN Y MESTALLA

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla y Rayo Vallecano, empatados a 30 unidades y tras puntuar en las cuatro últimas jornadas ligueras, se enfrentan con la esperanza de sumar puntos para alejar la zona baja, ahora cinco por debajo.

El cuadro nervionense, quinto equipo más goleado de la categoría (41), espera preservar el optimismo tras salvar un punto en el derbi sevillano (2-2) gracias a los goles en la segunda mitad de Alexis Sánchez e Isaac Romero.

Los vallecanos, cuarto conjunto que menos goles hace de Primera (26), volvieron a sumar entre semana al imponerse en el encuentro aplazado ante el colista Real Oviedo (3-0), y ahora buscan sacar algo positivo a domicilio, aunque no han conseguido ganar en ninguna de sus siete últimas visitas. En el horizonte, su eliminatoria de octavos de Conference League ante el Samsunspor turco.

De nuevo sin Matías Almeyda en el banquillo, los sevillistas afrontan el choque con las bajas de Gabriel Suazo, por sanción, y de Peque y Marcao, por lesión. Iñigo Pérez, por su parte, no tendrá a disposición a Diego Méndez.

QUIQUE SÁNCHEZ FLORES SE ESTRENA ANTE EL VALENCIA

Con el mismo objetivo que rayistas y nervionenses se citan en Mestalla Valencia y Deportivo Alavés. La sombra del descenso es una amenaza para ambos; el conjunto de Carlos Corberán, con 29 puntos, tiene la zona de quema cuatro por debajo, una distancia todavía más corta para los babazorros, que manejan 27 unidades.

El equipo 'che' respiró el pasado domingo con una victoria, la segunda en tres encuentros, en casa ante Osasuna (1-0), que dejó atrás el tropiezo ante el Villarreal. Ahora, sin Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Manuel Copete, Lucas Beltrán ni Julen Agurrezabala, espera darle continuidad ante un rival frente al que selló un empate en la primera vuelta (0-0), con Eduardo 'Chacho' Coudet en el banquillo.

El preparador argentino se despidió del cuadro vitoriano esta semana para asumir las riendas de River Plate, y Quique Sánchez Flores asumirá el reto de salvar al equipo, que solo ha sumado dos puntos de los últimos 12 que se han puesto en juego. El técnico madrileño se estrenará ante el que fuera su club como jugador (1984-94) y como técnico (2005-08).

Las únicas ausencias de los alaveses serán las de Pablo Ibáñez y Víctor Parada, el primero por acumulación de tarjetas y el segundo por su expulsión en la derrota ante el Levante (2-0), pero a cambio recuperan a Ville Koski tras ser operado de menisco.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Villarreal - Elche. García Verdura (C.Catalán) 14.00 horas.

Getafe - Real Betis. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15 horas.

Sevilla - Rayo Vallecano. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 18.30 horas.

Valencia - Deportivo Alavés. Guzmán Mansilla (C.Andaluz)21.00 horas.