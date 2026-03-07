ONG cree que licencia de EE.UU. para comerciar oro venezolano "blanquea riqueza criminal"

Caracas, 7 mar (EFE).- La ONG SOS Orinoco consideró este sábado que la licencia de Estados Unidos para la explotación y comercialización de oro en Venezuela mantiene el "ecocidio y blanquea la riqueza criminal" que asegura existe en regiones de la Amazonía venezolana, que comprende los estados Amazonas y Bolívar (ambos en el sur), así como Delta Amacuro (noreste).

"Esta decisión, que autoriza a las entidades estadounidenses a participar en la compra, importación y refinación de oro de origen venezolano, efectivamente da luz verde para continuar el saqueo de la Amazonía venezolana", subrayó la organización en su cuenta de X.

Asimismo, denunció que el "modelo de negocio" subyacente del Arco Minero del Orinoco -una zona en Bolívar rica en oro, cobre y otros minerales- "sigue siendo una actividad caótica, violenta y criminal".

"Este modelo fue diseñado para ignorar las regulaciones de derechos humanos y ambientales para beneficiar a una pequeña élite encumbrada en el poder", insistió SOS Orinoco.

En este contexto, afirmó que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el cargo tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de EE.UU., está utilizando el "levantamiento de sanciones para asociarse con empresas internacionales" y "explotar minas que permanecen bajo el control de sindicatos criminales y autoridades civiles y militares corruptos".

Por tanto, consideró que la licencia requiere que Estados Unidos proporcione "planes de debida diligencia de la cadena de suministro", aunque añadió que "no hay forma de supervisar lo que ocurre dentro de Minerven (la compañía minera estatal de Venezuela) o en las Áreas Protegidas remotas del sur de Venezuela, donde toda la minería está prohibida por ley".

"El oro que actualmente se canaliza a través de Minerven se extrae utilizando mercurio ilegal, lo que causa daños irreversibles a la Amazonía, una región de alta biodiversidad", señaló la ONG.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el viernes la licencia general 51 que permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

El miércoles, Delcy Rodríguez sostuvo una reunión en Caracas con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien estuvo de visita dos días en Venezuela, y junto a él anunció una "ampliación de la Ley de Minas", para la cual pidió al Parlamento "celeridad", a fin de exponer al mundo "las oportunidades de inversión y desarrollo".

El jueves se conoció que funcionarios estadounidenses negocian con Minerven un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el mineral a las refinerías estadounidenses, según informó en exclusiva el portal Axios. EFE