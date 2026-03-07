Los caprichos del azar en la música: Händel y Jimi Hendrix bajo el mismo techo en Londres

Guillermo Garrido

Londres 7 mar (EFE).- El caprichoso azar quiso que dos grandes maestros de la música, Georg Friedrich Händel (1685-1759) y Jimi Hendrix (1942-1970), diametralmente opuestos en tantos sentidos, vivieran con tres siglos de diferencia entre las mismas paredes del número 25 de Brook St. en Londres.

Esta es la historia de un edificio, su preservación y el vaivén de las personas en una urbe como Londres, escenario de "una maravillosa coincidencia: que estos dos músicos terminaran viviendo en el mismo edificio… ¡separados por trescientos años!", afirma a EFE Olwen Foulkes, comisaria de la exposición 'Casa de Händel y Hendrix'.

Ambos mundos eran completamente diferentes en muchos sentidos, pero el destino terminó uniéndolos en "un lugar donde ambos practicaban lo mejor sabían hacer, crear música."

Originariamente, la casa se levantó en un área recreativa y bucólica con estanques y patos, una zona que se estaba poniendo de moda cuando el alemán Friedrich Händel se mudó, allá por 1723, siendo su primer propietario.

"Pasó aquí el resto de su vida creativa, treinta y seis años (hasta su fallecimiento en 1759), donde escribió algunas de sus mayores y más famosas composiciones", explica Foulkes.

Händel compuso aquí su obra maestra 'El Mesías' (1741) o el himno 'Zadok el sacerdote' (1727) para la coronación del rey Jorge II (1683 - 1760), y consiguió el patrocinio real.

La morada luce casi la misma apariencia que antaño, gracias a dos importantes documentos: el inventario diario póstumo que dejó el talentoso compositor prusiano y el catálogo de sus obras de arte, subastadas en febrero de 1760.

Händel era bastante emprendedor y siempre "buscaba maneras creativas de financiar la música que creaba", expresa la comisaria.

"Su música se escuchaba en todos los estratos sociales. Es una de las cosas que no podemos subestimar: a cuántos lugares llegó su música", afirma Foulkes, sentada en un clave, instrumento precursor del piano, con el que Händel se hizo famoso.

Desde aquellos vendedores ambulantes que tarareaban sus canciones, su influencia se ha mantenido hasta nuestros días, cuando la gente escucha su música en versiones digitales o suena en lugares pomposos y sofisticados, interpretado por orquestas sinfónicas.

Por su parte, Jimi Hendrix se mudó al edificio en el verano de 1968, junto con Kathy Etchingham -su novia de aquel momento-, tras una búsqueda difícil debido a la intensa actividad musical de Jimi y sus guitarras. Ambos vivieron juntos allí durante casi un año.

Etchingham encontró el lugar mientras Hendrix estaba de gira por Estados Unidos. A su vuelta, éste no sabía que Händel había vivido ahí, hasta que vio una placa azul en una pared - en la mitad equivocada, revela Foulkes.

Hasta aquel entonces, el edificio había sufrido distintas ampliaciones en la parte trasera y frontal, sirviendo de local para anticuarios, comerciantes o incluso dentistas.

Hendrix vivía en el piso de arriba y debajo había una inmobiliaria, un estudio de fotografía, y a los pies, un restaurante llamado 'Mr. Love' con luces psicodélicas en el exterior, relata la comisaria.

Mientras que en la época de Händel había más comerciantes y artesanos viviendo en la calle, cuando Hendrix llegó, tres siglos después, se había convertido en lo que es hoy en día, una calle con más tiendas y negocios pero menor tráfico humano.

"Jimi pensaba que vivía en la misma habitación de Händel, y creyó que había visto su fantasma en una ocasión mientras vivía aquí”, asegura Foulkes, sentada a los pies de su cama.

No es fácil imaginar a Hendrix como fan de Händel, pero por aquello del fantasma, se fue a una tienda de South Molton St. y compró algunos LP’s del compositor prusiano. No sabemos cuánto le inspiró.

Con el objeto de lucir para los visitantes el ala de Hendrix como lo que fue, la comisaria y su equipo se han servido de vídeos y fotografías del piso del genio de la guitarra, siendo el trabajo más difícil escoger qué momento se quería recrear.

Como muestran las capturas, "hicieron de este sitio su propio lugar (...). Muchos músicos venían al piso después de los conciertos a continuar con la jarana hasta altas horas de la noche", explica Foulkes.

"Jimi tenía una línea para los agentes y quienes querían ofrecerle trabajo, pero… era tan sociable que daba su número a todo el mundo", señala la comisaria.

La pareja decidió instalar un segundo teléfono para evitarlo, pero ocurrió lo mismo, narra Foulkes, por lo que “Kathy y Jimmi perdieron su paciencia y descolgaron los teléfonos, así no sonarían constantemente nunca jamás.” EFE

ggs/fjo/llb

(foto) (vídeo)