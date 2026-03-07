Los bombarderos de EE.UU. empiezan a usar las bases británicas para misiones "defensivas"

Londres, 7 mar (EFE).- Los bombarderos estadounidenses llegados en las últimas horas a la base RAF Fairford del suroeste de Inglaterra han empezado a operar desde allí en misiones defensivas, informan este sábado los medios británicos.

Un portavoz del ministerio de Defensa dijo que Estados Unidos utiliza las bases en "operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región" del golfo Pérsico y ponga en riesgo vidas de ciudadanos británicos.

El viernes llegó a RAF Fairford el Rockwell B-1 Lancer, un avión estratégico supersónico que puede transportar hasta 24 misiles de crucero, tras lo cual el sábado aterrizaron al menos tres bombarderos estadounidenses más, según los medios.

Además de la base inglesa, el Gobierno británico puso a disposición de la Fuera Aérea de EE.UU. su base en la isla de Diego García en el océano Índico.

Aunque el Reino Unido no participa formalmente en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el pasado sábado, el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó el 1 de marzo el uso de bases de la Real Fuerza Aérea (RAF) para destruir en origen misiles iraníes dirigidos a países donde hubiera intereses y ciudadanos británicos. EFE