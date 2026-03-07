Las FDI atacan de nuevo posiciones iraníes mientras una noche más suenan las sirenas en Israel por misiles de Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de una nueva oleada de ataques contra Irán durante esta noche en la que han desplegado más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea hebrea y cuyos objetivos han sido, según indican, sitios militares, aunque el aeropuerto de Teherán también ha sufrido daños a lo largo de la noche.

"Más de 80 aviones de combate de la Fuerza Aérea, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, completaron otra ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras áreas del centro de Irán", han sostenido las FDI en redes sociales.

Medios israelíes como el diario 'Times of Israel' han indicado que el Aeropuerto Internacional Mehrabad de Teherán se ha enfrentado a un importante incendio y que se han observado columnas de humo en sus instalaciones.

Las fuerzas hebreas también han ido comunicando a lo largo de la noche sobre la detección de misiles iraníes dirigiéndose a distintos puntos de Israel, lo que ha provocado que las sirenas antiaéreas se hayan escuchado durante varios momentos para advertir a la población del peligro.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza. En los últimos minutos, el Mando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas", rezaba uno de los mensajes de alerta emitido en redes sociales.

Israel ha afirmado haber bombardeado dos infraestructuras --uno de ellos subterráneo-- que servían de búnker, almacenamiento de munición y lanzamiento de misiles de las autoridades de Irán. Igualmente, han atacado la Universidad Militar Central de la Guardia Revolucionaria iraní que prestaba "servicio a las fuerzas militares del régimen terrorista iraní en situaciones rutinarias y de emergencia".

Otros países del Golfo han sufrido incidentes con drones y misiles durante la noche. Las autoridades de Arabia Saudí han notificado la interceptación de cuatro drones y un misil procedentes Irán y el Gobierno de Dubái ha informado de un "incidente menor" provocado por la caída de escombros tras una labor defensiva.

Igualmente, el Ejército de Estados Unidos ha contabilizado este sábado que sus fuerzas ha alcanzado "más de 3.000 objetivos" tras los primeros siete días desde el lanzamiento de la ola de ataques contra Irán.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de mil muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.