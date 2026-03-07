La Guardia Revolucionaria iraní anuncia que ha atacado dos petroleros en Ormuz

El grupo militar iraní ha informado que las rutas marítimas permanecerán cerradas para aquellos barcos registrados bajo pabellones de naciones que participan en los actuales conflictos dentro de la región del golfo Pérsico, en un mensaje dirigido principalmente a buques de países aliados con Estados Unidos e Israel. Según publicó la agencia semioficial iraní Tasnim, la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó el ataque a dos petroleros en el estrecho de Ormuz, asegurando que ambas naves no respondieron a las advertencias lanzadas previamente por la Marina iraní acerca del estado de seguridad en el paso estratégico.

El medio Tasnim reportó que la ofensiva inicial tuvo como objetivo al petrolero ‘Prima’, que fue alcanzado por un dron la mañana del mismo día. El comunicado oficial de la Guardia Revolucionaria sostiene que la nave había hecho caso omiso a repetidos llamados sobre el cierre del estrecho a todo tráfico marítimo ante riesgos señalados por la presencia militar extranjera y recientes ataques. Según detalló la fuente, la decisión de atacar se fundamentó en la negativa del carguero a atender las señales y advertencias.

En el mismo comunicado, citado por Tasnim, el cuerpo militar argumenta que el estrecho de Ormuz permanece bajo su control desde hace ocho días por lo que denominan “la agresión maliciosa de terroristas estadounidenses, el martirio del Líder de la Ummah Islámica” —en alusión al reciente fallecimiento del líder supremo Alí Jamenei— y las actuaciones bélicas en la zona. A través del reporte recogido por Tasnim, la Guardia Revolucionaria reiteró que petroleros y naves comerciales vinculadas a países en guerra no tienen autorización para transitar por este corredor marítimo.

Posteriormente, la Guardia emitió un segundo comunicado, también divulgado por la agencia Tasnim, en el que reportó un ataque adicional contra otro petrolero comercial, identificado como ‘Louis P.’ y bajo bandera de las Islas Marshall. El texto oficial afirma que la Armada de la Guardia Revolucionaria ya había comunicado previamente su disposición a considerar como blanco legítimo cualquier bien asociado al “régimen sionista” o fuerzas estadounidenses catalogadas como terroristas, en referencia al Estado de Israel y a las fuerzas norteamericanas presentes en la región.

De acuerdo a las informaciones entregadas por Tasnim, la decisión de atacar ambas embarcaciones responde no solo a las tensiones militares actuales, sino también a la política declarada de la República Islámica de limitar la navegación de barcos provenientes de países involucrados en conflictos en la zona. El comunicado insiste en que el control estricto sobre el estrecho de Ormuz constituye una respuesta a las agresiones percibidas hacia Irán y a la presencia de fuerzas extranjeras que, a juicio de la Guardia, ponen en riesgo la seguridad del tráfico marítimo regional.

El incidente se produce mientras el estrecho de Ormuz mantiene su relevancia como una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas, lo que resalta la posibilidad de efectos sobre el comercio internacional de hidrocarburos, según las implicancias expuestas en los comunicados de la Guardia Revolucionaria y reproducidos por Tasnim. En cada caso, la justificación proporcionada por el órgano militar se basa en la política de prevención ante lo que describen como amenazas a la soberanía y seguridad regional.