Jordania registró 119 drones y misiles contra su territorio en lo que va de guerra de Irán

Amán, 7 mar (EFE).- Jordania registró el lanzamiento de 60 misiles y 59 drones contra "instalaciones vitales" dentro de su territorio procedentes de Irán desde que Israel y EE.UU iniciaran un ataque contra la República Islámica hace justo una semana, de los que tan solo once no pudieron ser interceptados.

Así lo indicó en una rueda de prensa el director de Medios Militares de las Fuerzas Armadas Jordanas, el general Mustafa al Hayari, en donde también se señaló que estos ataques han dejado tan solo 19 heridos que ya han sido dados de alta, todos a consecuencia de la caída de escombros o restos de los proyectiles tras ser interceptados.

Según informa la agencia de noticias oficial jordana Petra, ninguno de los misiles que se lanzaron contra el país árabe fue de tipo crucero.

Al Hayari señaló que estos ataques a territorio jordano se produjeron "a pesar de que el Reino informó a todas las partes de que no se convertiría en un campo de batalla ni que su territorio sería utilizado como plataforma de lanzamiento para ningún ataque".

En cualquier caso, Al Hayari señaló que las Fuerzas Armadas jordanas había elevado su nivel de alerta y preparación antes del conflicto y se dotó a los militares desplegados de "dispositivos, equipos y armas necesarias para hacer frente a las circunstancias excepcionales", además de haber activado "los sistemas de defensa aérea dentro de su alcance" e "intensificado la vigilancia del espacio aéreo mediante aeronaves y radares".

En ese sentido, señaló que el país también activó "acuerdos de cooperación militar y de defensa con varios ejércitos aliados y amigos para proporcionar cobertura aérea" para mejorar la cobertura del espacio aéreo del reino.

"Jordania buscó, desde el inicio de la escalada, evitar la guerra en la región por medios diplomáticos. La principal preocupación del Reino es preservar su seguridad y la de sus ciudadanos. Los ataques con misiles y drones que ha sufrido constituyen un ataque a su soberanía ", dijo.

Este sábado, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

Asimismo, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes, al mismo tiempo que les llamó a que “no se conviertan en instrumentos del imperialismo”.

“Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo”, sostuvo el mandatario iraní.

Hasta ahora, las autoridades iraníes habían afirmado que sus ataques van dirigidos contra las bases estadounidenses en los países árabes de la región, y no contra el territorio de esas naciones, y han considerado esas ofensivas como su derecho legítimo. EFE