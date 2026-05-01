La cónsul de España en Atenas está en Creta para atender a los españoles de la flotilla

Madrid, 1 may (EFE).- La cónsul de España en Atenas se ha desplazado a Creta para esperar la llegada de la treintena de integrantes españoles de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales ayer por Israel.

Los miembros de esta flotilla, que se dirigía a Gaza, se encuentran en la base naval en la que han sido desembarcados y van a ser trasladados al aeropuerto de Heraklion, donde ya se encuentra la cónsul, según han confirmado a EFE fuentes de Exteriores.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, han señalado las fuentes, está en contacto con las autoridades griegas "a todos los niveles" en relación con este episodio.

Ayer, el Ministerio convocó "urgentemente" a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, máxima responsable de la misión, para trasladarle su "más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla Global Sumud, que fue detenida en las costas de Grecia con cerca de 175 activistas de distintas nacionales, entre ellas una treintena de españoles, de los cuales unos 20 residen en Cataluña.

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Esta nueva flotilla, con 58 embarcaciones, zarpó de Barcelona el pasado 15 de abril con el objetivo de romper el bloqueo que sufre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población palestina.EFE