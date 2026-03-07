El líder golpista de Guinea disuelve 40 partidos políticos incluyendo a la principal oposición del país

La junta militar de Guinea ha anunciado la disolución de 40 partidos políticos, incluyendo los principales grupos de la oposición, y que pasan a engrosar la larga lista de partidos proscritos desde el golpe de Estado de 2021.

La lista más reciente incluye a los partidos de la oposición liderados por los ex primeros ministros Cellou Dalein Diallo y Sidya Touré, ambos exiliados durante más de tres años. La Agrupación del Pueblo Guineano (RPG), del expresidente Alpha Condé, y el Partido Democrático de Guinea / Agrupación Democrática Africana, antiguo partido único de Sékou Touré, primer presidente de la República de Guinea, que gobernó de 1958 a 1984, también han perdido su estatus oficial.

"Estos partidos han sido disueltos por incumplimiento de sus obligaciones", declaró el ministro Ibrahima Kalil Condé. La actividad política bajo sus nombres está prohibida y sus bienes han sido confiscados, ha añadido.

Esta medida se produce después de que el general Mamadi Doumbouya ganara las elecciones de diciembre para convertirse en presidente de esta nación rica en minerales, tras liderar en septiembre de 2021 un golpe de Estado para derrocar al entonces presidente Condé. A Diallo y Touré se les prohibió presentarse como candidatos.

Doumbouya figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras la eliminación de las candidaturas de los principales opositores y en medio de críticas por su deriva autoritaria y por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.

Previamente, una revisión realizada por la junta en 2023 había detectado 211 partidos, que, según la junta, presentaban irregularidades en sus mecanismos de financiación mientras los opositores denunciaban una persecución política. En octubre de 2024, se disolvieron 53 partidos.

Guinea es el principal exportador mundial de bauxita, el ingrediente clave del aluminio, y los inversores están atentos a si Doumbouya adopta políticas que atraigan más inversión extranjera a la minería.

Simandou, una de las mayores reservas de mineral de hierro del mundo, está siendo explotada conjuntamente por Rio Tinto y un consorcio respaldado por China. Un proyecto clave de minería de oro también debería comenzar su producción en 2028.