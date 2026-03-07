El Gobierno condena "rotundamente" los ataques contra Líbano e insta a Israel al cumplimiento del derecho internacional

El Gobierno de España ha manifestado que condena "rotundamente" los ataques masivos contra Líbano y ha instado a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha trasladado en un comunicado su pésame y solidaridad a las familias de las víctimas civiles, que lamenta que "siguen aumentando", al tiempo que reitera el compromiso de España con la seguridad y estabilidad del Líbano, que considera "vital" para toda la región.

"Todas las partes deben cumplir íntegramente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024", señala.

De la misma manera, el Gobierno reitera el apoyo al mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) y exige su respeto, condenando los ataques israelíes contra las posiciones de FINUL.

"España urge al respeto por parte de Israel de las fuerzas de paz, incluido el contingente español, desplegadas en Líbano conforme al mandato de la resolución 1701", añade.

Con todo ello, España reitera el llamamiento a respetar la soberanía y la integridad territorial del Líbano, y el apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente de Líbano, Joseph Aoun, para asegurar el monopolio de las armas por el Estado en todo el territorio libanés, el refuerzo de las Fuerzas Armadas Libanesas, y su redespliegue efectivo en el sur del país.