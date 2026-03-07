Agencias

Ecuador deporta a 24 extranjeros tras un operativo de control en el norte del país

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 7 mar (EFE).- Un total de 24 extranjeros de nacionalidad colombiana, venezolana y brasileña fueron deportados de Ecuador tras un operativo de control migratorio realizado en la provincia de Imbabura, en el norte del país, informó el Ministerio del Interior.

La operación se llevó a cabo en el municipio de Ibarra, capital de Imbabura, donde la Subsecretaría de Migración de Interior y la Policía identificaron a 19 personas de nacionalidad colombiana, cuatro de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad brasileña.

De ellos, 18 se encontraban en el país en situación migratoria irregular, de acuerdo a Interior, que no detalló las circunstancias de cada caso.

Mientras que los otros seis ciudadanos, todos colombianos, "fueron deportados por representar amenaza o riesgo para la seguridad" del país, de acuerdo a la Ley de Movilidad Humana, señaló la cartera de Estado, que agregó que dos de ellos tenían antecedentes penales en su país.

En el último año, Ecuador ha deportado o prohibido la entrada a varios extranjeros bajo el argumento de que pueden representar riesgos para la seguridad, en el marco del "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa en 2024 para intensificar el combate contra los grupos criminales, que han sido denominados como "terroristas".

Pese a esta "guerra" lanzada contra el crimen, Ecuador cerró en 2025 como el año más violento de su historia, al contabilizar 9.235 asesinatos, según cifras oficiales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Peloteros apoyan implementación de sistema que revisa los strikes y bolas de los árbitros

Infobae

Israel anuncia que ha empezado una "amplia ola de ataques" en Teherán

Infobae

Irán anuncia la destrucción de radares y centros de comunicaciones en la base internacional de Al Dhafra

La Guardia Revolucionaria informó un operativo contra un enclave militar clave en Emiratos Árabes Unidos, asegurando que se impactaron instalaciones de vigilancia y mando. Autoridades emiratíes reportaron el uso de defensas tras detectar drones y misiles lanzados por Irán

Irán anuncia la destrucción de

El Gobierno argento presenta moción para frenar pedidos de información en litigio por YPF

Infobae